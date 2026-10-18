Ruta 23: ya tiene fecha la inauguración del asfalto en este punto cordillerano de Neuquén, el puente y su importancia con los pasos a Chile

El asfalto entre Aluminé y Villa Pehuenia de la Ruta 23 se inaugurará en enero 2027, anunció el gobernador de Neuquén. Rolando Figueroa. La obra incluirá además un nuevo puente sobre el arroyo Rebolledo.

El Ejecutivo provincial recalcó que permitirá potenciar el turismo, unir a las comunidades de la región y mejorar la conexión con los pasos internacionales.

Ruta 23: un camino clave de Neuquén a nivel turístico

Desde Provincia comunicaron que los 38 kilómetros del primer tramo de la Ruta 23, «la más importante a nivel turístico de la provincia, ya se encuentran totalmente pavimentados mientras que los trabajos en el segundo tramo -entre Puesto Jara y Litrán- marchan a muy buen ritmo».

Figueroa indicó que «a la altura de Bajada de los Ñires avanzamos con la colocación de la carpeta asfáltica, una obra que fortalece la integración territorial y conecta a las comunidades de la región”.

Señaló que se están ejecutando «más de 1.000 kilómetros de rutas, una extensión equivalente a todo lo pavimentado en la historia de Neuquén porque es el cambio que propusimos y que estamos haciendo realidad: 1000 días, 1000 razones, 1000 obras».

Ruta 23: qué localidades conecta de la cordillera

La pavimentación de la Ruta Provincial 23 forma parte del Plan Vial Neuquén 2026, que contempla la intervención de 2.050 kilómetros de rutas provinciales mediante obras de pavimentación y repavimentación.

La Ruta Provincial 23 constituye una traza estratégica para la provincia, ya que conecta localidades como Villa Pehuenia, Aluminé, Pilo Lil y Junín de los Andes, y permite además vincular pasos internacionales de importancia, como Pino Hachado, Icalma y Mamuil Malal.

«La obra permitirá mejorar la transitabilidad durante todo el año, fortalecer el desarrollo turístico y productivo y consolidar la integración territorial de la región del Pehuén», señalaron desde la Provincia.