En Viedma, licitan obras para 302 lotes en tierras del ex penal federal por más de $1.282 millones

La obra contempla la provisión de agua, energía eléctrica y alumbrado público para 302 lotes en el Distrito Sur de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

El Gobierno de Río Negro llamó a licitación pública para ejecutar obras de infraestructura destinadas a dotar de servicios a 302 lotes en Viedma, en el marco del programa provincial Río Negro Suelo Urbano. La iniciativa se desarrollará en terrenos vinculados a la antigua propiedad del penal federal y cuenta con un presupuesto oficial de $1.282.898.675,46 (aproximadamente US$836.000 al tipo de cambio oficial hoy).

El llamado fue publicado en el Boletín Oficial de Río Negro y establece un plazo de ejecución de 300 días corridos. La obra comprende la provisión de agua, energía eléctrica y alumbrado público, según explicó el interventor del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), Mariano Lavín.

La intervención se complementará con tareas a cargo de la Municipalidad de Viedma, que deberá realizar la apertura y el abovedado de las calles, además de la mensura del sector.

Dónde estarán los 302 lotes de Suelo Urbano en Viedma

Los terrenos se encuentran en el Distrito Sur de Viedma, en una zona vinculada a tierras que pertenecían al Estado nacional y estaban relacionadas con el ex penal federal.

El proyecto forma parte de un convenio entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Viedma. La distribución de las tareas establece que la Provincia ejecutará las obras de infraestructura para los servicios, mientras que el municipio tendrá a su cargo los trabajos sobre las calles y la mensura de los terrenos.

Cómo se diferencia del loteo de 265 parcelas en Viedma

La urbanización de 302 lotes se desarrollará en la misma zona que otro proyecto de Suelo Urbano, aunque se trata de iniciativas diferentes.

En julio, se informó sobre el desarrollo de 265 parcelas en el Distrito Sur, impulsado mediante un convenio entre un propietario privado, la Municipalidad de Viedma y el IPPV. En ese caso, el esquema prevé que 130 lotes sean adjudicados por el organismo provincial, 125 queden para el dueño de las tierras y 10 correspondan al municipio.

Ese acuerdo contempla que el IPPV ejecute las obras de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público sobre las parcelas, mientras que la Municipalidad se encargue de la apertura de calles y el ripiado.

En cambio, el nuevo proyecto de 302 lotes corresponde a un convenio entre la Provincia y el municipio, en terrenos vinculados a la antigua propiedad del penal federal. Por lo tanto, ambos loteos comparten la ubicación general, pero tienen acuerdos y alcances distintos.

En la nota publicada en julio, Lavín había adelantado que se trabajaba en otra urbanización sobre tierras cedidas a la Municipalidad por la Justicia Federal. En ese momento, la iniciativa contemplaba entre 250 y 300 lotes en una primera etapa, dentro de un predio con capacidad para alrededor de 500 parcelas.

Ahora, el proyecto llegó a la instancia de licitación para ejecutar la infraestructura de 302 terrenos.

Cuándo se abrirán las ofertas para las obras

Según el llamado publicado en el Boletín Oficial, las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 10 del 5 de noviembre de 2026 en la sede del IPPV, ubicada en Winter y Murillo, en Viedma.

La apertura de sobres está prevista para ese mismo día, a las 12, en la Municipalidad de Viedma, en Roca 146.

El pliego se encuentra disponible en el IPPV, de lunes a viernes, de 8 a 13, con un costo de $1.500.000. Las consultas técnicas se reciben a través del correo electrónico licitaciones@ippv.gob.ar.