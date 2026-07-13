Viedma abrirá la inscripción para 130 lotes: cómo es el convenio con un privado que hizo posible el proyecto

El proyecto contempla obras de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público sobre las 265 parcelas. Foto: Marcelo Ochoa.

El desarrollo de 265 lotes ubicado en el Distrito Sur de Viedma, lindante con la zona del Penal Federal, será el escenario de una nueva etapa del programa Río Negro Suelo Urbano. Pero, a diferencia de la mayoría de las urbanizaciones impulsadas por la Provincia, este proyecto no se realiza sobre tierras fiscales, sino a partir de un convenio con un propietario privado.

Así lo explicó el interventor del IPPV, Mariano Lavin, quien precisó que el emprendimiento surge de un convenio tripartito entre el dueño de las tierras, Gustavo Agüero, la Municipalidad de Viedma y el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV). Del total de parcelas, 130 serán adjudicadas por el organismo provincial mediante inscripción y sorteo público, 125 quedarán para el propietario y 10 para el Municipio.

Cómo funciona el convenio entre IPPV, la Municipalidad y el privado

Lavin detalló que el programa Suelo Urbano contempla tres modalidades para generar nuevos lotes: utilizando tierras provinciales o municipales, mediante proyectos impulsados por municipios, cooperativas, mutuales o asociaciones, y a través de convenios con propietarios privados.

En este último caso, explicó que el Estado no compra la tierra de manera tradicional. En cambio, el propietario pone a disposición los terrenos y recibe como contraprestación las obras de infraestructura.

«El privado vende una porción de la tierra y, en lugar de pagarle con dinero, se le paga con las obras de agua, electricidad y alumbrado público sobre los lotes que conserva», explicó.

Según indicó, este tipo de acuerdos han sido poco frecuentes dentro del programa provincial, donde la mayoría de los desarrollos corresponden a municipios o entidades intermedias.

Cómo se repartirán los 265 lotes en Viedma

El desarrollo comprende un total de 265 lotes.

De ese total:

130 lotes serán para el IPPV , que los adjudicará mediante inscripción y sorteo público.

, que los adjudicará mediante inscripción y sorteo público. 125 lotes permanecerán en poder del propietario privado , Gustavo Agüero.

, Gustavo Agüero. 10 lotes quedarán para la Municipalidad de Viedma.

Además, el Municipio ejecutará la apertura de calles y el ripiado, mientras que el IPPV realizará las obras de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público sobre las 265 parcelas, independientemente de quién sea su propietario.

Cuánto deberán pagar los beneficiarios del IPPV

Lavin explicó que quienes resulten adjudicatarios abonarán tanto el valor del lote como el de la infraestructura, aunque ambos conceptos serán financiados.

El valor del terreno se calcula tomando un promedio entre el precio fiscal y el de mercado. En tanto, la infraestructura de agua, energía eléctrica y alumbrado público tendrá un costo estimado de entre 4,2 y 5 millones de pesos por lote, sin incluir el valor del terreno.

El programa prevé financiación de hasta 120 cuotas, cuyo plazo dependerá de la capacidad económica de cada familia. «Primero se analiza la situación del beneficiario para determinar cuál es el plan de pago que puede afrontar. La cuota no puede superar su capacidad de pago», explicó.

Cuándo será la inscripción para los lotes

La inscripción se realizará los días 20, 21 y 22 de julio, de 9 a 17, en el Polideportivo Galo Martínez, sin turno previo y por orden de llegada. Posteriormente se llevará adelante un sorteo público entre quienes cumplan con los requisitos establecidos.

Lavin aclaró que también deberán presentarse quienes alguna vez se hayan inscripto en el IPPV, ya que el programa Suelo Urbano posee un registro específico y es necesario actualizar la documentación.

Los requisitos que exige Río Negro Suelo Urbano para acceder a un lote

Los interesados deberán cumplir con las condiciones establecidas por el programa Río Negro Suelo Urbano:

Ser mayor de edad.

Acreditar cinco años de residencia en Viedma.

Tener ingresos familiares de entre uno y diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

No poseer otra vivienda ni otro terreno.

No registrar antecedentes judiciales por usurpaciones o tomas de tierras.

Presentar DNI, certificado de ingresos y certificado de Catastro.

Además, el organismo cruza información patrimonial con otras jurisdicciones, incluido el partido bonaerense de Patagones, para verificar que los postulantes no posean inmuebles.

Ya proyectan otra urbanización de hasta 300 lotes

El interventor del IPPV adelantó además que ya se trabaja en un nuevo proyecto de Suelo Urbano sobre tierras cedidas a la Municipalidad por la Justicia Federal.

El expediente ya cuenta con las aprobaciones técnicas necesarias y podría llegar a licitación antes de fin de año. La iniciativa contempla entre 250 y 300 nuevos lotes, como primera etapa de un predio con capacidad para alrededor de 500 parcelas.

Si ese proyecto avanza en los plazos previstos, Viedma podría sumar alrededor de 450 lotes urbanizados entre ambas etapas del programa.