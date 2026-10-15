Tensa sesión en Diputados: con dudas en el quorum, la oposición busca voltear el DNU 70

El Gobierno inició hace dos semanas las tratativas con sus aliados para blindar el DNU 70/2023, la medida fundacional de la gestión de Javier Milei que la oposición buscará derribar hoy. Pese a las intensas negociaciones, en el oficialismo prima la cautela, ya que depende del respaldo -siempre inestable- de bloques y gobernadores afines para contener el embate en el Congreso.

Según la agenda legislativa, la sesión de este 15 de octubre comenzará a las 14. Aunque persisten las dudas sobre si alcanzará el quórum de 129 legisladores necesarios para abrir el debate, el frente opositor se mantiene firme en su intención de rechazar el mega decreto, reactivado en las últimas semanas tras el reciente fallo de la Corte Suprema. En paralelo, en las afueras del Congreso los gremios universitarios y sindicales llevarán adelante distintas movilizaciones.