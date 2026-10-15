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Tensa sesión en Diputados: con dudas en el quorum, la oposición busca voltear el DNU 70

Este jueves 15 de octubre estará marcado por protestas de gremios universitarios y estatales, mientras en el Congreso la oposición busca rechazar el megadecreto con la que inició la gestión de Javier Milei. Aunque persisten las dudas sobre el quórum, el oficialismo se muestra confiado pero prudente.

Redacción

Por Redacción

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Foto: NA

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Foto: NA

El Gobierno inició hace dos semanas las tratativas con sus aliados para blindar el DNU 70/2023, la medida fundacional de la gestión de Javier Milei que la oposición buscará derribar hoy. Pese a las intensas negociaciones, en el oficialismo prima la cautela, ya que depende del respaldo -siempre inestable- de bloques y gobernadores afines para contener el embate en el Congreso.

Según la agenda legislativa, la sesión de este 15 de octubre comenzará a las 14. Aunque persisten las dudas sobre si alcanzará el quórum de 129 legisladores necesarios para abrir el debate, el frente opositor se mantiene firme en su intención de rechazar el mega decreto, reactivado en las últimas semanas tras el reciente fallo de la Corte Suprema. En paralelo, en las afueras del Congreso los gremios universitarios y sindicales llevarán adelante distintas movilizaciones.

Sesión clave en Diputados

15/10 08:57

Sesión en Diputados: la oposición busca frenar el DNU 70 y conseguir la prorroga para Discapacidad

La Cámara de Diputados sesiona este jueves a partir de las 14:00 con un temario de alto impacto político: la derogación del DNU 70, la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y proyectos contra el endeudamiento familiar. Los bloques opositores negocian a contrarreloj para alcanzar las 129 bancas necesarias para abrir el recinto, en una votación voto a voto donde los legisladores de Tucumán, Catamarca y Salta definirán el quórum.
15/10 08:17

¿Qué pasa con el DNU 70/23 y el quórum?

Para tratar el DNU en el recinto, la oposición -encabezada por Unión por la Patria, la Coalición Cívica y otros bloques- necesita alcanzar la mayoría parlamentaria que habilite el quórum.
Por su parte, el oficialismo y sus aliados buscan desactivar la sesión mediante la inasistencia de sus legisladores para evitar que se junten los 129 diputados requeridos. La viabilidad del debate depende del posicionamiento final de los partidos y gobernadores aliados, cuyos apoyos definirán si finalmente hay sesión o no.
15/10 08:08

¿Qué se trata en la sesión?

El punto central del temario impulsado por la oposición es el tratamiento del DNU 70/23, la norma marco emitida al inicio de la gestión del presidente Javier Milei que incluye reformas estructurales como la derogación de la Ley de Alquileres y la Ley de Tierras.
Junto con el rechazo al decreto marco, sectores opositores suman a la agenda temas vinculados a las familias endeudadas y la declaración de la emergencia en discapacidad.


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El Gobierno inició hace dos semanas las tratativas con sus aliados para blindar el DNU 70/2023, la medida fundacional de la gestión de Javier Milei que la oposición buscará derribar hoy. Pese a las intensas negociaciones, en el oficialismo prima la cautela, ya que depende del respaldo -siempre inestable- de bloques y gobernadores afines para contener el embate en el Congreso.

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