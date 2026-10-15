Javier Milei ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos: «Estamos logrando domar la inflación»

El presidente Javier Milei regresó esta semana a Estados Unidos. Se trata de su quinto viaje en lo que va de 2026, con destino principal en Washington, donde desplegará una ajustada agenda de dos días.

Tras mantener variadas reuniones empresariales durante el miércoles y participar de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, el mandatario arribó a la Cámara de Comercio estadounidense para exponer sobre “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”. En ese marco, recibirá el galardón “Global Champion of Free Enterprise” en reconocimiento a su defensa de la libre empresa y la libertad económica.

Discurso del presidente en la Cámara de Comercio de Estados Unidos

Al subir al escenario para recibir el galardón al «campeón mundial de la libre empresa», el presidente aseguró: «No descansaré en mi cruzada hasta que Argentina se convierta en el país más libre del planeta».

En esa línea, Milei volvió a cuestionar las políticas económicas previas a su gestión y reiteró que el país «se hundió y se convirtió en el fracaso más grande del siglo XX». «Estaban todos los elementos para que todo estallara y nos convirtiéramos en Cuba con escala en Venezuela», lanzó.

Luego, el mandatario destacó la desaceleración de los precios y sostuvo: «Estamos logrando domar la inflación», a pesar de que el Indec informó una leve aceleración del 1,9%, por encima del 1,7% registrado en agosto 2026.

En otro tramo de su discurso ante la Cámara de Comercio estadounidense, se refirió al riesgo país -índice elaborado por el banco JP Morgan que este jueves se ubicó en 640 puntos- y afirmó que el indicador atribuible a su administración está en realidad por debajo de los 100 puntos básicos.

«Si consideramos el riesgo país de nuestra gestión, está debajo de los 100 puntos; lo que pasa es que Argentina transita el fin del viejo modelo y el inicio de una nueva era. Creo que los argentinos van a decidir en octubre continuar este cambio», agregó.

Por su parte, el jefe de Estado remarcó que su gestión logró sacar «a un cuarto de la población de la pobreza», al señalar que la medición actualmente se ubica en el 31%.

Sin embargo, cabe mencionar que en el último período la caída del empleo y de los ingresos familiares -junto al encarecimiento de la canasta básica- impulsó un nuevo repunte de los indicadores socioeconómicos. Se estima que en el primer semestre del año la pobreza rondaría entre el 31% y el 32%, lo que proyectado a nivel nacional alcanzaría a cerca de 15 millones de personas.

Respecto al rumbo productivo, indicó ante los empresarios norteamericanos que el país está «experimentando lo que podría ser un milagro energético de la mano del petróleo y el gas», y vaticinó que «de acá a cuatro o cinco años las exportaciones argentinas podrían duplicarse».

«Eso arrancó con el DNU 70/23, cuando eliminamos el ‘barril criollo’ que fijaba un tope al precio. Se liberó y el sector empezó a generar riqueza. Además, con el cambio en la Ley de Glaciares hoy tenemos un boom minero», concluyó sobre el cierre de su exposición, en referencia a la norma que la oposición busca derogar en el Congreso.