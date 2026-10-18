EPEN anunció obras eléctricas por US$ 155 millones y un plan de US$ 460 millones para Vaca Muerta

El presidente del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), Mario Moya, anunció un conjunto de obras para ampliar la capacidad del sistema eléctrico provincial y responder al crecimiento de la población y la actividad industrial.

Entre los proyectos mencionó inversiones por unos 155 millones de dólares para las interconexiones de Alicurá con Villa La Angostura y el Anillo Norte, además de un plan de infraestructura para Vaca Muerta que supera los 460 millones de dólares.

Moya explicó que el organismo trabaja en distintas regiones para aumentar la disponibilidad de potencia, ampliar estaciones transformadoras y construir nuevas líneas de transporte. También indicó que el objetivo es mejorar la eficiencia operativa para reducir costos y trasladar ese resultado a las facturas de electricidad. “No es cómo bajamos la tarifa, sino cómo somos más eficientes para luego poder trasladarlo”, afirmó.

El funcionario señaló que la planificación responde al crecimiento demográfico e industrial que experimenta Neuquén y a la proyección de alcanzar el millón de habitantes. En ese escenario, identificó dos áreas con una expansión por encima de la media: los Lagos del Sur, por el turismo y la llegada de nuevos habitantes, y la región de Confluencia y Vaca Muerta, por el desarrollo hidrocarburífero y la instalación de empresas.

Las obras por US$ 155 millones

Uno de los proyectos centrales es la interconexión Alicurá-Villa La Angostura, que permitirá reemplazar parte de la generación local y ampliar la capacidad de abastecimiento en la zona cordillerana. Moya sostuvo que la obra también permitirá reducir los costos de generación, en particular por la posibilidad de utilizar gas en lugar de gasoil.

En la región de los Lagos del Sur, el EPEN abrió la licitación para ampliar la estación transformadora Pío Protto, ubicada antes del ingreso a San Martín de los Andes. La intervención permitirá duplicar la potencia disponible para abastecer a San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Las Coloradas y sectores rurales.

En la Confluencia, el organismo trabaja en la normalización y ampliación de la estación transformadora de Centenario. También terminó la construcción de una subestación en Senillosa, que reemplazó el esquema anterior de alimentación desde Arroyito. Según Moya, la obra permitirá mejorar la calidad del servicio y ampliar la disponibilidad de potencia para los próximos años.

El paquete incluye el Anillo Norte, una obra que permitirá interconectar dos sistemas eléctricos y mejorar la respuesta ante interrupciones en el norte y el centro-este de la región. En conjunto con la línea Alicurá-Villa La Angostura, el proyecto comprende una inversión estimada en 155 millones de dólares y unos 260 kilómetros de líneas de 132 kilovoltios.

Un plan de más de US$ 460 millones para Vaca Muerta

Para el corredor hidrocarburífero, Moya presentó el proyecto denominado Anillo de Vaca Muerta, que el EPEN desarrolla desde hace un año y medio. El plan contempla obras por más de 460 millones de dólares para ampliar la infraestructura necesaria para abastecer a las operadoras, las industrias y las localidades que crecen alrededor de la actividad petrolera.

“Hay que ir largando lo que serían estas obras del Anillo de Vaca Muerta”, sostuvo el presidente del EPEN al describir la evolución de la demanda en el corredor que conecta Centenario, Vista Alegre, San Patricio del Chañar, Añelo y Rincón de los Sauces.

El funcionario indicó que el organismo elaboró un estudio sobre las necesidades de infraestructura a partir de las previsiones de las operadoras y de otros grandes consumidores y generadores de energía. La propuesta incluye un nuevo nodo eléctrico en Tratayén y se encuentra en la etapa de preparación de las especificaciones técnicas para confeccionar los pliegos.

La Provincia analiza cómo financiar esas obras con participación de las empresas del sector. Moya planteó que el esquema podría seguir una lógica similar a la aplicada en algunos proyectos viales, con aportes de las operadoras para desarrollar infraestructura que permita ampliar la capacidad de abastecimiento de Vaca Muerta.

Transformadores y nuevas estaciones

Entre las inversiones en marcha, el presidente del EPEN destacó la compra de transformadores por más de US$ 25 millones. El equipamiento se destinará a estaciones y subestaciones que necesitan ampliar su capacidad para acompañar el crecimiento de la demanda.

En Loma Campana, en el área central de Vaca Muerta, el organismo ya adquirió un transformador de 45 MVA, con una inversión superior a los 4 millones de dólares. Moya explicó que el equipo está en fabricación y que permitirá ampliar la estación para atender la demanda del anillo eléctrico y su zona de influencia.

Otra obra prevista es Centenario Oeste, una estación transformadora destinada a abastecer el parque industrial anunciado para el sector y acompañar el desarrollo del corredor de la Ruta 67. Según el funcionario, la infraestructura también permitirá atender la incorporación prevista de un parque fotovoltaico impulsado por la Municipalidad de Neuquén.

El plan de ampliación alcanza además a Zapala, donde el EPEN trabaja para duplicar la disponibilidad de potencia, y a otras localidades como Añelo, Rincón de los Sauces, Chos Malal y San Patricio del Chañar. Moya señaló que las obras buscan anticiparse a una demanda que crece tanto por la actividad productiva como por la construcción de viviendas, la radicación de familias y la instalación de plantas industriales.

El ahorro previsto en Villa La Angostura

Además de las inversiones en transporte y distribución, Moya detalló medidas para reducir los costos de generación eléctrica. En Villa La Angostura, el EPEN prevé incorporar un generador a gas natural que aprovechará la mayor disponibilidad de ese combustible tras las inversiones realizadas en el gasoducto cordillerano.

“Esto nos reduce importantísimos costos porque el gasoil es muy caro respecto al gas”, explicó. El funcionario estimó que el cambio permitirá ahorrar 2,8 millones de dólares por año. En Villa Traful, en tanto, indicó que el organismo avanzó en el reemplazo del gasoil por gas licuado de petróleo (GLP).

El plan también incluye acciones para reducir las pérdidas no técnicas, que comprenden conexiones ilegales y manipulaciones de medidores. Moya mencionó campañas realizadas en Vista Alegre y Añelo, además de avances en Centenario, con el objetivo de disminuir los costos asociados al consumo no registrado.

El funcionario explicó que el EPEN trabaja en cuatro líneas: mejorar las condiciones de compra de energía, reducir los costos de generación, disminuir las pérdidas y ampliar la cantidad de usuarios para aprovechar economías de escala. La estrategia se definió en reuniones con el gobernador Rolando Figueroa, el ministro de Energía y equipos técnicos del organismo.

Tarifas y preparación para el verano

Moya sostuvo que el costo del servicio eléctrico en Neuquén no puede compararse de manera directa con el de distritos de mayor densidad poblacional. Según los datos que aportó, mientras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se concentran entre 678 y 700 clientes por kilómetro cuadrado, el área atendida por el EPEN registra 1,2 clientes por kilómetro cuadrado.

También indicó que el último aumento del valor agregado de distribución aplicado por el organismo fue en julio de 2025. Desde entonces, señaló, el EPEN absorbió aumentos en combustibles, alquiler de equipos de generación y materiales. Los incrementos que llegaron a las facturas, explicó, respondieron a variaciones en el precio de la energía comprada a Cammesa y a la reducción de los subsidios nacionales.

De cara al verano, el organismo prevé sostener las tareas de mantenimiento y las guardias operativas para responder a los picos de consumo. Moya advirtió que las jornadas con temperaturas elevadas durante el día y noches cálidas exigen al sistema porque mantienen encendidos los equipos de refrigeración y elevan la demanda durante períodos prolongados.

El presidente del EPEN señaló que las ampliaciones de potencia, la incorporación de transformadores y las obras en curso permitirán preparar las instalaciones para esos períodos. Sin embargo, aclaró que las altas temperaturas también afectan a las redes de distribución de las cooperativas eléctricas, por lo que la demanda estival representa un desafío para el conjunto del sistema provincial.