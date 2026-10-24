“Estoy supertranquilo”: Milei confía en la reelección y promete acelerar las reformas

El presidente Javier Milei se mostró confiado en una eventual reelección y sostuvo que un triunfo electoral le permitiría acelerar el programa económico de su gobierno. “Estoy supertranquilo”, afirmó durante una extensa entrevista con Radio Mitre, en la que defendió su gestión y anticipó un escenario de crecimiento.

Milei confía en una reelección y promete acelerar el crecimiento económico

“Yo confío en los argentinos”, señaló el mandatario, quien consideró que los votantes no respaldarán alternativas que, según su visión, representan “cien años de decadencia”. Para justificar su optimismo, mencionó indicadores de inflación, producto bruto interno (PBI), pobreza y seguridad, y sostuvo que su espacio representa las reformas y el progreso.

En materia económica, Milei aseguró que una victoria electoral funcionaría como una señal positiva para los inversores. Según proyectó, el riesgo país podría bajar hasta los 200 puntos básicos y la economía crecer a tasas de entre el 7% y el 8%. También afirmó que la Argentina podría duplicar su PBI en diez años y cuadruplicar el producto per cápita en dos décadas. “Entre 15 y 20 años nos convertimos en un país desarrollado”, pronosticó.

El Presidente defendió las desregulaciones en energía y minería y destacó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que atribuyó proyectos por US$ 210.000 millones, con US$ 70.000 millones aprobados.

Sobre los ingresos, reconoció que la recuperación requiere tiempo. “No me pida milagros. Soy un ser humano. Hago lo mejor que se puede con los recursos que tengo”, expresó.

En el plano político, elogió a Patricia Bullrich y la definió como “uno de los grandes referentes del espacio”, aunque evitó confirmar si integrará una fórmula presidencial en 2027.

Además, volvió a denunciar una supuesta campaña de desprestigio por el caso $Libra y anticipó que evaluará posibles acciones legales con sus abogados. También expresó su deseo de que el papa León XIV se recupere y pueda visitar la Argentina.