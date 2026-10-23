EN VIVO | Javier Milei cierra la semana con una cena de recaudación de la Fundación Faro

Milei defendió su plan económico, pero crecen las diferencias internas sobre cómo reactivar la economía.

El presidente Javier Milei participa este viernes, desde las 20.30, de la cena anual de la Fundación Faro, el think tank libertario que dirige Agustín Laje. El encuentro se realiza en el Yacht Club de Puerto Madero y tendrá como uno de sus momentos centrales un discurso del mandatario, cuyos ejes no fueron anticipados en la agenda oficial.

La cena es un evento de recaudación que convoca a empresarios y otros invitados para reunir aportes destinados a la fundación.

La edición anterior se realizó el 15 de diciembre de 2025, en el mismo lugar, y reunió a más de 400 invitados, con Milei como orador principal.

Además, en junio de 2026, la Fundación Faro le entregó al Presidente el premio «Julio Argentino Roca al Liderazgo Reformista», en reconocimiento a su agenda de reformas.