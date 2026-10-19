Expo Bovino en Junín de los Andes: el campo llega con más agua y mejores expectativas

La exposición de bovinos se iniciará el viernes en el predio de la Sociedad Rural del Neuquén (SRN)

La Expo Bovino comenzará este viernes 23 de octubre en el predio de la Sociedad Rural de Neuquén, en Junín de los Andes, con una perspectiva diferente a la del año pasado para los productores.

La actividad se extenderá hasta el domingo 25, con entrada libre y gratuita, y reunirá hacienda para exposición, jura y remate, capacitaciones y charlas técnicas.

La presidenta de la entidad, Cecilia de Larminat, destacó las condiciones que dejó la primavera, con lluvias que favorecieron el crecimiento de los pastizales.

“El humor de la gente de campo este año es diametralmente opuesto al anterior: el año pasado a esta fecha no teníamos nada de agua y hoy hay agua por todas partes”, afirmó en una entrevista radial.

La dirigente señaló que el estado de los campos influye en las decisiones de producción y en las expectativas comerciales.

Con más pasto disponible, explicó, los productores evalúan incorporar animales y participar de los remates. La hacienda también llega en buenas condiciones, en un período en el que los establecimientos están en plena parición y revisan sus rodeos y la necesidad de reponer reproductores.

Más agua y mejores condiciones para la producción

De Larminat aportó una comparación de las lluvias registradas en La Porteña, su establecimiento rural. Durante todo 2025 cayeron apenas 68 milímetros, mientras que en lo que va de 2026 ya se acumularon 284 milímetros.

La productora explicó que el promedio histórico habitual se ubicaba entre 200 y 300 milímetros anuales, aunque concentrados principalmente en invierno. La presencia de lluvias importantes durante octubre, indicó, marca un comportamiento climático al que el sector deberá adaptarse.

“Uno siente que el campo respira aliviado con esta primavera”, expresó. También recordó que, ante las condiciones anteriores, hubo que retirar animales de los campos hacia fines del verano. La recuperación de los pastizales permite ahora pensar en la actividad ganadera con un escenario más favorable.

Sin embargo, advirtió que los cambios del clima obligan a revisar las estrategias de manejo. Consideró necesario administrar con flexibilidad la carga animal y respetar los tiempos de recuperación de los recursos naturales. El objetivo, planteó, es sostener el suelo, el pasto y el agua para las próximas generaciones.

Capacitaciones, jura y remate

La programación de la Expo Bovino comenzará con un curso teórico-práctico de inseminación artificial, previsto entre el martes y el jueves, que ya completó sus cupos. El ingreso de animales y expositores continuará durante los días siguientes, con las admisiones previstas para el viernes y el sábado.

La organización anunció la participación de hacienda para exposición, jura y remate, además de capacitaciones, mesas de trabajo, actividades para jóvenes y charlas técnicas. De Larminat reconoció que las lluvias complicaron algunos aspectos logísticos por la cercanía del predio con el río Chimehuin, pero la entidad decidió mantener la actividad.

“En el campo cuando llueve también se trabaja”, resumió la presidenta de la Rural, quien destacó la tarea del equipo que organiza la exposición mientras continúa con las labores en los establecimientos.

La mejora de las condiciones forrajeras también abre expectativas en torno a la genética ganadera. En plena parición, los productores revisan sus toros y evalúan si necesitan comprar o reponer animales. La disponibilidad de pasto y el mejor estado de la hacienda son factores que inciden en esas decisiones.

La Expo Bovino se realizará del 23 al 25 de octubre en Junín de los Andes. La entrada será gratuita y el encuentro combinará actividad comercial, formación técnica e intercambio entre productores y empresas vinculadas al sector agropecuario.