Figueroa anunció apoyo crediticio a emprendimientos que busquen vincularse al proyecto GNL

La audiencia pública se anunció para el ducto y poliducto se hará en noviembre (Foto: archivo)

El desarrollo del proyecto que busca exportar el gas de las cercanías a Cutral Co y Plaza Huincul, en la formación de Vaca Muerta, a través del proceso de licuefacción, tendrá impacto en esta población. El gobernador Rolando Figueroa anunció que habrá líneas de financiamiento a tasas preferenciales, a través del Iadep y del Ente Autárquico Intermunicipal El Mangrullo, Enim para actualizarse y ser competitivos.

Lo dijo en el acto central del aniversario de Cutral Co, junto a otros anuncios para la población de la comarca petrolera.

El proyecto Argentina LNG que YPF mantiene la atención, junto a la construcción de la planta de procesamiento de gas, el gasoducto y el poliducto. Al respecto, el gobernador Rolando Figueroa hizo una serie de consideraciones y señaló que se trabaja «muchísimo y en silencio porque no quisimos generar ningún tipo de falsa expectativa».

Figueroa dijo que en la nueva etapa que se avecina de aquí a tres años, habrá un crecimiento «de la mano de la comarca». «La etapa de producción de GNL va a tener un impacto muy importante acá, va a generar trabajo», subrayó.

Después de describir que todo lo que se producirá será exportado, el nuevo contexto indica que el precio lo podrá el mercado internacional. «Tenemos que ser competitivos y cuando tenemos que serlo, todos tenemos que trabajar», para lograrlo.

Al respecto, indicó que ya se pudieron de acuerdo con los intendentes Ramón Rioseco de Cutral Co y Claudio Larraza, de Plaza Huincul para estar atentos a los insumos que demandarán cuando el proyecto esté en marcha.

«Toda persona que quiera tener un emprendimiento vinculado a producir el Enim y el Iadep les va a financiar con una tasa baja para que con ese dinero pueda capitalizarse y desarrollar sus emprendimientos», anunció.

Luego dijo que se debe tener «la compra asegurada de lo que vamos a producir y también a un precio competitivo. Ese es el futuro que tenemos que construir juntos».

Finalmente, destacó que ya no se puede quedarse «en la queja». «Tenemos que ir con trabajo como lo han demostrado siempre para poder salir adelante», concluyó.