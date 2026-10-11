Gaido anticipó que el presupuesto para el año próximo tendrá 50% destinado a obras

Mariano Gaido anticipó que el próximo presupuesto municipal tendrá una fuerte concentración de recursos en obra pública y utilizó ese dato como argumento para defender el modelo de administración que lleva adelante en la ciudad de Neuquén.

Durante una entrevista radial, el intendente sostuvo que la ciudad mantiene superávit, cuentas ordenadas y cero endeudamiento, una combinación que, según planteó, permite sostener el ritmo de inversiones en infraestructura. «Los números. Datos, datos mata relato», afirmó.

Gaido señaló que el 50% del presupuesto municipal se destina a obras, en un esquema que contrapuso con otras ciudades del país. El porcentaje que mencionó en la entrevista es superior al informado para el presupuesto 2026, que había destinado el 42% a obra pública.

El intendente vinculó ese nivel de inversión con el resultado de las cuentas municipales. Enumeró entre las obras la avenida Mosconi, los accesos a la ciudad, las 3.000 cuadras de asfalto y los nuevos polideportivos. «Entonces esta ciudad que es única desde el punto de vista presupuestario», sostuvo.

El desafío de Gaido: «Renuncio si hay otro municipio mejor administrado»

En medio de la defensa de su administración, Gaido lanzó una comparación con el resto de los municipios argentinos. Dijo que los resultados deben medirse por los números y no por el discurso político.

«Si ustedes me dan un ejemplo de una ciudad que esté mejor administrada que la ciudad de Neuquén, eso es lo que marca, no la palabra de un político», planteó. Y enseguida elevó el tono del desafío en diálogo con radio La Red Neuquén : «Si encuentran una ciudad mejor administrada, yo renuncio al otro día».

El argumento central del intendente se apoya en tres indicadores que repitió durante la entrevista: superávit, ausencia de endeudamiento y una alta participación de la obra pública dentro del presupuesto. A partir de esa combinación, buscó diferenciar la situación de Neuquén de la de otros municipios del país.

La defensa de las cuentas municipales también forma parte del discurso que Gaido viene sosteniendo en las últimas presentaciones presupuestarias. En el presupuesto 2025, por ejemplo, el municipio había informado que el 40,1% de los recursos se destinaba al plan de obra pública y que el peso del gasto en personal había descendido al 25%.

Para Gaido, el superávit no representa solamente un resultado contable. En su planteo, es el mecanismo que permite financiar infraestructura sin recurrir al endeudamiento y sostener un programa de obras extendido a distintos sectores de la ciudad. En la entrevista enumeró pavimento, accesos, parques y polideportivos como parte de ese esquema.

El nuevo Parque Industrial Capital

«Neuquén te dice, acá hay un Parque Industrial, te dijimos cómo lo vamos a desarrollar, cómo van a hacer las obras, cuándo te vamos a entregar la tierra», sostuvo.

En ese punto, Gaido confirmó durante la entrevista que ya había comunicado el valor del metro cuadrado de las tierras del Parque Industrial Capital, aunque aclaró que el precio todavía debía ser aprobado por el Concejo Deliberante. «Le acabo de dar el valor del metro cuadrado», dijo, antes de remarcar que esperaba el acompañamiento del cuerpo legislativo.

La definición se conoció en paralelo con la presentación del plan de ejecución del Parque Industrial Capital. El proyecto recibió solicitudes de 606 empresas por 1.372,5 hectáreas, por encima de las 1.000 hectáreas previstas inicialmente, por lo que el municipio y la Provincia resolvieron ampliar el desarrollo.

El esquema contempla un precio promocional para la tierra y un régimen de incentivos fiscales. La propuesta será enviada al Concejo Deliberante y la ordenanza que habilitará la venta de los lotes está prevista para noviembre. Según el cronograma difundido, los primeros boletos de compraventa podrían comenzar a firmarse en diciembre.

Gaido planteó además que el objetivo no es convertir las tierras en un negocio inmobiliario. En la presentación del proyecto sostuvo que la adjudicación estará orientada a empresas que desarrollen actividad productiva y generen empleo.