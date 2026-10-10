Tiroteo masivo en Estados Unidos: un hombre mató a ocho personas y se suicidó en Pensilvania

Una jornada de extrema violencia conmociona a la ciudad de Erie, en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, tras un tiroteo masivo que dejó un saldo de nueve personas muertas, entre ellas el propio agresor y dos niños. El hecho es considerado por la Policía local como el episodio más trágico y desgarrador registrado en la historia de la localidad.

El ataque ocurrió cerca de las 17. De acuerdo con los primeros testimonios, el agresor comenzó a disparar en la calle contra dos mujeres a la altura de la cuadra 700 de Perry. Tras el alerta emitido a las 16.52 por el sistema de detección de disparos ShotSpotter, la Policía acudió al lugar y halló los cuerpos sin vida de ambas mujeres en la vía pública, frente a una vivienda.

Al ingresar al domicilio, los efectivos encontraron a otras siete personas con heridas de bala, entre las que se encontraba el atacante. Solo una de las víctimas presentaba signos vitales al momento del hallazgo, pero falleció minutos después mientras era trasladada a un centro de salud. De acuerdo con la reconstrucción policial, el agresor irrumpió en la residencia tras disparar en la calle, atacó a los presentes y luego se quitó la vida, por lo que no se produjo un enfrentamiento armado con las fuerzas de seguridad.

“Jamás había visto algo así en mis más de 28 años de carrera. No creo que la ciudad de Erie haya presenciado nunca una pérdida de vidas y una devastación como la que acabamos de vivir”, expresó el jefe de la Policía local, Rick Lorah, en declaraciones recogidas por Fox News. Lorah agregó: “Quiero ser sincero con nuestra comunidad. Esta es una de las escenas más difíciles y desgarradoras que nuestros agentes e investigadores hayan presenciado jamás”.

Las autoridades locales y la alcaldía confirmaron a través de un comunicado que la situación se encuentra bajo control y que ya no existe riesgo para la población debido a la muerte del agresor. Hasta el momento, los investigadores no difundieron las identidades de las víctimas ni del atacante, así como tampoco los motivos que desencadenaron la masacre.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, tomó contacto con la alcaldesa de Erie, Daria Devlin, para poner a disposición los recursos del estado. Shapiro lamentó el «trágico tiroteo masivo en el que perdieron la vida nueve de nuestros conciudadanos» y envió sus condolencias a las familias afectadas y a toda la comunidad.