Grossi mejoró su desempeño, pero la elección del jefe de la ONU sigue abierta

El argentino Rafael Grossi se mantiene en el segundo lugar de la carrera para convertirse en secretario general de Naciones Unidas, pese a haber recibido dos vetos, según las filtraciones de la sexta votación informal del Consejo de Seguridad realizada en Nueva York. La elección definirá al sucesor del portugués António Guterres, cuyo segundo mandato finalizará el 31 de diciembre.

Grossi se mantiene segundo en la carrera por la Secretaría General de la ONU

Según detalló NA, la exvicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan encabezó la votación indicativa con nueve apoyos y cinco rechazos. Grossi y la excanciller de Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett quedaron detrás, ambos con ocho votos favorables y seis en contra. Los tres candidatos recibieron, además, una abstención de opinión.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) mejoró su desempeño respecto de la votación anterior, cuando había obtenido seis respaldos, siete rechazos y dos «no opinión». Además, dos de sus apoyos provinieron de países con derecho a veto: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.

Sin embargo, la disputa continúa abierta. Para avanzar, un candidato necesita al menos nueve votos favorables entre los 15 integrantes del Consejo de Seguridad y no recibir el veto de ninguna de las cinco potencias permanentes.

Una vez alcanzado un acuerdo, el Consejo recomendará un nombre a la Asamblea General, que formalizará la designación.