Rafael Grossi, entre las 100 personas más influyentes del mundo: el único argentino elegido por la revista Time

El argentino Rafael Grossi fue incluido entre las 100 personas más influyentes del mundo en 2026 por la revista Time, en medio de las tensiones nucleares y disputas geopolíticas que marcan al mundo. El actual director de la OIEA aparece como uno de los principales candidatos a conducir la ONU.

El reconocimiento fue publicado por la revista estadounidense, que destacó su rol en escenarios de alta complejidad internacional.

Conflictos nucleares, Irán y Ucrania como ejes de su gestión internacional

“Una forma de medir la eficacia de un diplomático es si, incluso cuando la gobernanza mundial pierde popularidad, los Estados siguen abriéndole las puertas”, señaló Time al presentar al funcionario argentino.

La publicación también remarcó su intervención en la central nuclear de Zaporiyia, en Ucrania, donde encabezó inspecciones en medio del conflicto con Rusia.

“Tras la toma de la planta atómica de Zaporiyia por las tropas rusas en Ucrania, ambas partes facilitaron el acceso a un equipo de inspección encabezado por Rafael Mariano Grossi para evaluar los daños y ayudar a mantener refrigerado el núcleo”, indicó.

La revista Time destacó su rol en Ucrania, Irán e Israel.

Grossi lidera la Organismo Internacional de Energía Atómica desde 2019 y tuvo participación directa en negociaciones entre potencias. También intervino en la tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos por el desarrollo nuclear iraní.

En este último conflicto, el funcionario argentino recibió amenazas tras la denominada “guerra de los 12 días”. “Una vez que termine la guerra, nos ocuparemos de Grossi”, dijo entonces Ali Larijani, en referencia a su rol en el seguimiento del programa nuclear iraní.

Su candidatura a la ONU y las críticas al sistema internacional actual

El diplomático también se posiciona como candidato a secretario general de la Naciones Unidas, en reemplazo de António Guterres. En ese marco, planteó cuestionamientos al funcionamiento del organismo.

“Si observamos Gaza, Sudán del Sur, el Cáucaso, India, Pakistán y Camboya, el denominador común es la ausencia de las Naciones Unidas. Esto no puede continuar”, afirmó Grossi, al referirse a la situación internacional actual.