Javier Milei y Marco Rubio ratificaron la alianza bilateral y buscan profundizar la cooperación económica

El presidente Javier Milei mantuvo este jueves una comunicación telefónica de aproximadamente 30 minutos con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para ratificar la alianza bilateral y avanzar en la cooperación comercial, las inversiones y la coordinación regional. El contacto se produjo poco después del regreso del mandatario de una visita relámpago a Washington.

Javier Milei habló con Marco Rubio

Según detalló Infobae, la conversación tuvo lugar en la residencia de Olivos y fue informada inicialmente por el Departamento de Estado, sin anuncios posteriores de la Casa Rosada. Según el comunicado oficial estadounidense, ambas partes acordaron mantener una coordinación estrecha para alcanzar resultados beneficiosos para argentinos y estadounidenses, aunque no se detallaron medidas concretas.

El diálogo constituyó el segundo contacto reciente entre Milei y Rubio, luego de un encuentro informal que mantuvieron en Nueva York hace dos semanas, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En aquella oportunidad, el funcionario estadounidense destacó la cooperación en energía, minerales críticos y agricultura.

La comunicación también precedió a la llegada a Buenos Aires del subsecretario de Estado, Chris Landau, y de Juan Pablo Segura, prevista para el próximo miércoles 21. Ambos mantendrán reuniones con funcionarios del Gobierno, legisladores y representantes del sector privado. Entre los temas previstos figuran la seguridad, la lucha contra el crimen organizado, el ingreso argentino al programa de exención de visas y el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa de infraestructura e inversiones.

La visita de los funcionarios estadounidenses se produce, además, ante la posibilidad de un viaje del vicepresidente JD Vance a la Argentina en noviembre. Aunque la fecha todavía no fue confirmada oficialmente, el eventual encuentro con Milei representaría un nuevo capítulo del acercamiento entre ambos gobiernos.