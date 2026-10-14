Milei defendió su gestión en EEUU: «Estamos construyendo una Latinoamérica libre»

El presidente Javier Milei encabezó en Estados Unidos la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, un evento organizado por Latino Wall Street donde destacó el rol de la Argentina en la consolidación de la “Latinoamérica libre que estamos construyendo”. Durante la actividad, el mandatario recibió el reconocimiento al “Liderazgo y al Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana”.

Javier Milei ratificó el posicionamiento geopolítico de su gestión

Al hacer uso de la palabra, el jefe de Estado celebró estar nuevamente en los Estados Unidos, país al que definió como “la tierra de la libertad”, y repasó los principales ejes del cambio político y económico que impulsa en la región. Ante los presentes, afirmó que en la Argentina se aplicó “un verdadero shock de libertad para evitar la peor crisis de nuestra historia” y remarcó la vuelta “al respeto por la vida, la libertad y la propiedad como cimientos de la reconstrucción nacional”.

En el plano de las relaciones internacionales, el Presidente ratificó el posicionamiento geopolítico de la gestión: “No nos quedamos solo en lo económico, también dimos un giro de timón geopolítico y decidimos retornar a Occidente, de donde nos habían apartado gobiernos que hicieron causa común con las peores dictaduras de la región y del mundo”. En esa línea, resaltó las alianzas estratégicas con los Estados Unidos e Israel y sostuvo que el país decidió “ser un faro de libertad para una región que vivió más de dos décadas bajo el yugo socialista”.

Durante su intervención, Milei repasó los resultados electorales recientes en Ecuador, Bolivia, Honduras, Chile, Perú y Colombia. “Desde nuestro Gobierno hemos apoyado sin miramiento a todos aquellos que se han alineado con las ideas de la libertad en toda Latinoamérica”, indicó. Asimismo, expresó un respaldo explícito a Flavio Bolsonaro de cara al escenario político en Brasil y destacó la importancia de que el rumbo trazado por el presidente Donald Trump salga fortalecido en las elecciones de noviembre en Estados Unidos.

“Vivimos en un mundo de inestabilidad creciente, de marcada incertidumbre, un mundo que no admite ambigüedades, que exige el posicionamiento claro de cada una de las naciones”, planteó el mandatario, para luego asegurar: “Argentina sabe que puede ser grande, influyente, respetable y próspera. Y por eso estamos reconstruyendo el país sobre los valores liberales de nuestra Constitución”.

En materia de desarrollo económico y atracción de inversiones, el Presidente subrayó el potencial productivo nacional: “Argentina siempre tuvo todo lo que el mundo necesita: energía, minerales, alimentos, y talento”. En ese contexto, ponderó los avances del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), al señalar que ya cuenta con más de US$76.000 millones en proyectos aprobados. “Buscamos que la Argentina sea, junto a Estados Unidos, un gran polo de futuro del continente”, enfatizó.

Para finalizar su análisis sobre las reformas estructurales, Milei evaluó que “salir del populismo exige dos cosas: apagar el incendio y reconstruir las condiciones para crecer”. Al respecto, cuestionó las gestiones anteriores al afirmar que “Argentina estuvo llena de gobiernos que lograron lo primero por un tiempo y nunca lo segundo, mientras que nosotros hicimos las dos cosas”. “No podemos ceder un milímetro en nuestra reconquista del hemisferio. Ahora tenemos el mandato de hacer el continente americano grande otra vez”, concluyó.