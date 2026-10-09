Javier Milei y Patricia Bullrich se reunieron tras las diferencias por el rumbo del Gobierno

La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se reunió este viernes con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos, en un encuentro que se extendió por más de dos horas y se produjo después de varios cuestionamientos de la legisladora a decisiones económicas y legislativas del oficialismo.

Cumbre en Olivos: Milei y Bullrich hablaron de sus desacuerdos

“Conversación profunda con el Presidente @JMilei. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad”, escribió Bullrich en su cuenta de X. Por su parte, el mandatario publicó en Instagram: “Desayuno de trabajo con Patricia Bullrich en Olivos para hablar de todos los temas a fondo: MAGA”.

Noticias Argentinas detalló que la reunión se concretó luego de una serie de diferencias públicas entre ambos dirigentes. Uno de los principales puntos de desacuerdo fue el tratamiento del capítulo de tierras de la Ley de Propiedad Privada, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El 30 de septiembre, Bullrich consideró “apresurado” avanzar con esa iniciativa mientras permanecía pendiente una definición judicial sobre el DNU 70/2023. “Tendríamos que haber esperado que la Justicia hable”, sostuvo, y advirtió que avanzar en paralelo podía debilitar la estrategia jurídica del Gobierno.

También cuestionó modificaciones vinculadas con discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027, al señalar que no habían sido discutidas previamente en la mesa política oficialista. “Yo quiero una mesa política donde las cosas se discutan”, reclamó en septiembre.

El 7 de octubre, además, anunció que votaría contra el pliego de la fiscal Susana Pernas, propuesto por el Ejecutivo, por su actuación en el caso Chocobar.

Antes del encuentro, Bullrich había participado el lunes de una reunión de gabinete en Casa Rosada. Al día siguiente, el vocero presidencial afirmó que la senadora apoya una eventual candidatura de Milei para 2027.