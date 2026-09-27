«Tómalo o déjalo»: la tensa convivencia entre Karina Milei y Patricia Bullrich de cara a las elecciones del 2027

La frecuencia con la que Patricia Bullrich marca distancia del Gobierno aumenta a medida que se acerca el año electoral. Sin embargo, en los pasillos de la Casa Rosada, el equipo de Javier Milei optó por la inmovilización.

Atrapados entre la amenaza de una recesión técnica, la suba de la pobreza y el estancamiento de la imagen presidencial, en el oficialismo asumen que la funcionaria tiene agenda propia, pero eligen la resignación antes que la ruptura.

Mientras Bullrich fortalece su figura pública jugando como una outsider dentro del propio Ejecutivo, esquivando el costo político del ajuste, la paciencia en Balcarce 50 empieza a mostrar fisuras.

El límite de Karina Milei y el enojo del Presidente

Para Karina Milei, la estrategia es clara: contenerla. En el entorno de la Secretaria General afirmaron a Infobae que la excandidata a presidenta se viene diferenciando «desde el día cero» y que esa es su forma de aportarle valor al espacio libertario.

«Se zanjaron las diferencias. Ella tiene sus posturas y se las respeta. Es tómalo o déjalo», resumen los funcionarios con línea directa a la hermana del mandatario.

El límite del «karinismo» es puramente institucional: tolerarán la tensión siempre y cuando Bullrich no rompa formalmente su bloque legislativo. «Podemos estar así hasta el día de la elección», confiesan.

No obstante, el Presidente comenzó a perder la paciencia con «la doctora Bullrich». A Javier Milei le molestó profundamente que su ministra cruzara en público al titular de Economía, Luis Caputo, por los sorpresivos recortes en el área de Discapacidad.

La bronca escaló. En una reciente entrevista con la cadena Bloomberg, el mandatario disparó sin tapujos contra los «sustitutos de segunda calidad». Aunque en el Gobierno juran que hablaba de otros actores políticos, todo el círculo rojo leyó el nombre de Bullrich detrás de esa chicana.

La «máquina de chocar»: los últimos desaires

El ritmo de los cortocircuitos entre la titular de Seguridad y el núcleo duro libertario se aceleró de forma vertiginosa. Lo que antes llevaba meses, hoy ocurre en cuestión de días. Entre los focos de tensión más fuertes destacan:

Recortes en Discapacidad: el reclamo público al equipo económico por la falta de preaviso en el tijeretazo del Presupuesto 2027.

el reclamo público al equipo económico por la falta de preaviso en el tijeretazo del Presupuesto 2027. Choque judicial: la férrea oposición de Bullrich a someter a juicio político a las juezas que fallaron contra el Régimen Penal Juvenil.

la férrea oposición de Bullrich a someter a juicio político a las juezas que fallaron contra el Régimen Penal Juvenil. Conflictos previos: sus históricas diferencias por la reforma electoral en el verano, su cruce con Manuel Adorni y las fricciones por la ley de Propiedad Privada.

El rol de Santiago Caputo y la mira en 2027

Curiosamente, las temidas milicias digitales comandadas por el asesor Santiago Caputo evitan descargar artillería contra la ministra. En el Senado aseguran que ambos mantienen un «canal de diálogo aceitado», aunque prima la desconfianza mutua.

Pese a esta tregua digital, la Casa Rosada le cerró la puerta a Bullrich en la mesa chica electoral que Karina Milei lidera junto al clan Menem y Diego Santilli. Una exclusión que alimenta los reclamos de la funcionaria sobre la falta de participación en las decisiones de fondo.

Lejos de amedrentarse, el entorno de Bullrich reconoce que analiza todos los escenarios. Si los números de Milei caen, no descarta desafiarlo en unas PASO presidenciales. De lo contrario, estaría dispuesta a acompañarlo en la fórmula, pero con una advertencia innegociable: exigir poder real y no repetir las experiencias vaciadas de Gabriela Michetti o la extrema tensión actual con Victoria Villarruel.