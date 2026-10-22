La causa por certificados médicos falsos suma otro planteo: un defensor cuestionó representar a 14 imputados

La décima audiencia sumó nuevos planteos de las defensas en la causa por certificados médicos falsos. Foto archivo Marcelo Ochoa.

La investigación por el presunto uso de certificados médicos falsos para justificar inasistencias laborales sumó un nuevo planteo de la Defensa Pública. Durante la décima audiencia del ciclo de excepciones procesales, el defensor penal Camilo Curi advirtió que representar a 14 imputados en una misma causa podría generar conflictos de intereses y comprometer la validez del proceso.

El planteo se produjo en el marco de una investigación que alcanza a 119 agentes públicos, además de una médica y su pareja, sospechados de participar en una maniobra para obtener licencias por enfermedad mediante documentación presuntamente falsa.

Advirtieron que representar a 14 imputados podría generar conflictos de intereses

Curi solicitó excusarse de la representación conjunta al considerar que las particularidades del expediente dificultan garantizar una defensa técnica efectiva e individualizada para cada uno de los acusados.

Si bien reconoció que no existe una prohibición expresa para que un mismo defensor represente a varias personas en una causa, sostuvo que las diferencias entre las situaciones procesales podrían generar incompatibilidades.

Según explicó, existen 14 teorías del caso distintas, con intereses y eventuales responsabilidades que no necesariamente coinciden. Las decisiones que adopte uno de los imputados, advirtió, podrían modificar la situación de los demás y colocar al defensor ante conflictos éticos.

«La intervención de la Defensa Pública no puede limitarse a una representación formal, sino que debe garantizar una defensa técnica activa, efectiva e individualizada», enfatizó.

El defensor alertó que, si la situación no se resuelve, podrían producirse nulidades que afecten la continuidad del proceso. También planteó la necesidad de evaluar mecanismos de composición pacífica y alternativas que no se limiten exclusivamente a una respuesta sancionatoria, teniendo en cuenta la magnitud de una investigación que involucra a alrededor de 200 empleados policiales.

Certificados médicos falsos: las defensas insisten en que la causa debe pasar al Alto Valle

Durante la audiencia, Curi reiteró además el planteo de incompetencia territorial que la Defensa Pública y los abogados particulares sostienen desde el inicio de esta etapa del proceso.

Argumentó que los delitos investigados no se habrían cometido en Viedma. Según su exposición, los certificados médicos se retiraban de una vivienda de Roca y se utilizaban en las dependencias donde los imputados prestaban servicios, ubicadas en el Alto Valle.

En relación con la presunta defraudación al Estado, consideró que también deben tenerse en cuenta los lugares donde se habrían concretado las conductas investigadas, así como aquellos en los que se realizaron las principales medidas de investigación y se reunió la evidencia.

El planteo coincide con los argumentos expuestos en audiencias anteriores por los defensores Pedro Vega, Graciela Carriqueo y María Paz Álvarez, además de los abogados particulares que representan a los imputados. A su turno, la defensa particular acompañó el cuestionamiento sobre la competencia territorial.

La Fiscalía volvió a rechazar el pedido y sostuvo que la investigación debe continuar en Viedma, donde se encuentra la sede administrativa del Estado provincial, cuyas arcas habrían resultado perjudicadas por las maniobras investigadas.

En cuanto al pedido de excusación, la acusación señaló que corresponde al defensor general resolver esa cuestión y no al juez de garantías que interviene en las audiencias. La Fiscalía de Estado, constituida como querellante, acompañó la postura del Ministerio Público Fiscal.

Cuándo se definirá dónde continuará la causa

La resolución sobre la competencia territorial está prevista para la primera quincena de noviembre. El juez Adrián Dvorzak deberá determinar si la investigación continúa en Viedma o si corresponde que pase a los tribunales de Roca.

La última audiencia de este ciclo de excepciones procesales está prevista para el 10 de noviembre, con la participación de los últimos siete imputados.

Hasta entonces, continuarán los planteos de las defensas y la oposición de la Fiscalía, en una discusión que definirá qué jurisdicción judicial deberá llevar adelante el proceso.