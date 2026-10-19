La Libertad Avanza encara una “mega sesión” con incógnitas abiertas mientras posterga la Ley Malvinas

Tras blindar el DNU 70/23 la semana pasada, La Libertad Avanza pondrá a prueba su fortaleza en una “mega sesión” programada para este miércoles 21 de octubre en la Cámara de Diputados. La agenda incluye el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada (que ahora restituye la Ley de Tierras) y dos temas instalados por la oposición que están en plenas negociaciones por los votos: discapacidad y morosidad familiar. La “Ley Malvinas”, en tanto, se postergó en medio de presiones.

La sesión está convocada para 12 y los interrogantes pasan, en buena medida, por la cuestión de la discapacidad. El dictamen de mayoría es el de La Libertad Avanza, que recoge las disposiciones de la Ley de Emergencia y las hace permanentes. Sin embargo, el Gobierno ya blanqueó que no apoya esa iniciativa y sigue el ruido. Por eso, en la oposición ven posibilidades de imponer su propuesta, que consiste en prorrogar la Emergencia hasta 2027.

La semana pasada, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, confesó ante los diputados que el Poder Ejecutivo “quería otra cosa” y evitó confirmar si retirarán del Presupuesto 2027 el capítulo que afectaba al sistema de discapacidad, si bien aclaró que “en los números está el financiamiento para la ley vigente”.

En medio de los cortocircuitos, las organizaciones del sector y representantes de la Pastoral Social peregrinan por los despachos de los diputados advirtiendo que, si no hay garantías, debe prorrogarse la norma vigente. “Lo de Guberman fue muy malo, dijo que no apoya lo que ellos están impulsando. Vemos chances de darles vuelta el dictamen”, aventuró un referente de la oposición.

En el bloque libertario, en cambio, se preguntan “por qué la oposición insiste con la emergencia si sabe que Javier Milei la va a vetar”. De ese lado sostienen que el dictamen acordado con aliados para salvar la polémica del Presupuesto es “superador” y “criterioso”. Afirman que “no hace un agujero fiscal”, por lo que “se cae la posibilidad de un veto”.

Como siempre, la llave la tendrán los bloques manejados por gobernadores. Algunos vienen de tensar la relación con el Gobierno al aportar al quórum en la sesión fallida contra el DNU 70, como el cordobés Martín Llaryora, el misionero Hugo Passalacqua y el salteño Gustavo Sáenz. En materia de discapacidad, los diputados de Llaryora se inclinaron por la prórroga de la Emergencia, mientras que salteños y misioneros firmaron el dictamen de los libertarios con disidencias.

Morosidad familiar, vandalismo rural y Ley de Tierras

La sesión comenzará con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto volvería en segunda revisión al Senado porque La Libertad Avanza decidió reponer la Ley de Tierras, en un giro de 180° destinado a salvar el DNU 70 del rechazo. Al igual que con discapacidad, la oposición también desconfía de ese viraje y por eso se espera que no acompañe en el recinto.

Otro punto de la sesión será el del vandalismo rural. Se trata de un proyecto del PRO que sanciona con penas de prisión tanto la intrusión en establecimientos rurales como el daño a insumos o infraestructura. Su autor, el pampeano Martín Ardohain, adelantó que en el recinto el dictamen tendrá correcciones y espera cosechar una buena cantidad de votos.

El último tema de la jornada será el de morosidad familiar, donde el Gobierno sí logró mantener una línea discursiva. La propuesta de los libertarios incluye educación financiera y medidas de prevención y transparencia, pero no resuelve el problema de las deudas actuales porque parte de la idea de que la cuestión debe saldarse “entre privados”. En cambio, la oposición propone un plan de refinanciamiento.

La pulseada también tiene final abierto: al ser el último proyecto de una sesión que duraría hasta la madrugada del jueves, hay quienes sospechan que puede caerse el quórum antes de que se vote. Otros advierten que el tema del endeudamiento se desinfló en el debate público y que eso también conspira contra una media sanción.

De todos modos, la morosidad sigue siendo alta: un informe difundido días atrás por el Banco Central (BCRA) reveló que en agosto se ubicó en el 12,81%, lo que implica una leve baja de 0,13 puntos con relación a julio.

Se posterga la “Ley Malvinas”

La Libertad Avanza se vio obligado a postergar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El debate iba a reanudarse este martes en comisiones y el oficialismo no descartaba dictaminar, pero no pudo garantizarse el quórum ni las firmas. El plenario finalmente fue reprogramado para el próximo martes 27 y se abortó la posibilidad de abordar el tema en la sesión del miércoles.

Según trascendió el fin de semana, desde Estados Unidos bajó un reclamo para frenar la iniciativa, o en todo caso modificarla, para salvar a empresas estadounidenses de las sanciones que se aplicarán por la exploración y explotación ilegal de recursos naturales en la zona de las Islas Malvinas. El asesor presidencial Santiago Caputo, mentor del proyecto, salió a negar la versión.

El debate también se enrareció por la reciente decisión de Argentina de abstenerse en una votación contra el colonialismo en el marco de las Naciones Unidas, en un guiño al gobierno de Donald Trump. Según denuncian en la oposición, esa posición diplomática rompió con la tradición histórica de reclamar la descolonización.

“Es evidente que la abstención argentina en una votación tan importante para nuestro país ha contribuido decididamente a la posición colonialista defendida por Estados Unidos de disolver el único órgano multilateral que ha reconocido la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas”, advirtió el diputado y excanciller Jorge Taiana.