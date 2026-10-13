La mesa política se reúne antes del viaje de Javier Milei a Estados Unidos y de la conferencia de Adrián Ravier

El Gobierno reúne una vez más a la mesa política en la Casa Rosada con el fin de ordenar la estrategia legislativa frente a las dos sesiones especiales convocadas en la Cámara de Diputados. El encuentro se realizará a las 13, horas antes de que Javier Milei emprenda su viaje hacia Washington (Estados Unidos) para cumplir con una nueva agenda internacional.

Nueva reunión de la mesa política

El foco de la nueva reunión de la mesa liderada por la secretaria general presidencial, Karina Milei, estará puesto en las sesiones previstas para el 15 y el 21 de octubre, donde la oposición buscará avanzar con una serie de iniciativas que generan preocupación en el oficialismo.

La agenda parlamentaria también contempla proyectos vinculados con la emergencia en discapacidad y propuestas para abordar la morosidad y el endeudamiento de las familias.

Una vez que finalice el encuentro político, el vocero presidencial Adrián Ravier brindará una conferencia de prensa a las 16.

Por otra parte el Gobierno confirmó que Javier Milei iniciará por la noche su quinta visita a Estados Unidos en lo que va del año. El Presidente partirá a las 23 rumbo a Washington y está previsto que arribe el miércoles por la mañana junto con su comitiva.

La agenda de Javier Milei en Estados Unidos

Según la agenda oficial, está previsto que Milei exponga ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos bajo el título «El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo». Allí también recibirá el premio «Global Champion of Free Enterprise», otorgado por su defensa de la libre empresa y la libertad económica.

También participará en la Embajada argentina de una actividad vinculada con la presidencia argentina de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), centrada en el combate contra el antisemitismo y las políticas de memoria.

El presidente emprenderá el regreso el jueves a las 21 y tiene previsto aterrizar en la Argentina el viernes por la mañana.