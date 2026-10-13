Javier Milei aseguró tener US$125.000 millones contra una corrida: qué suma esa cifra y por qué el dólar viene tranquilo en octubre

El presidente Javier Milei aseguró el lunes, en una entrevista, que la Argentina cuenta con US$125.000 millones para resistir una eventual corrida cambiaria. Es una cifra mucho mayor que la que manejaba hace un año.

No surge de las reservas del Banco Central, sino de la suma de distintas fuentes de dólares. Varias de ellas todavía no llegaron al país. El periodista especializado en economía Pablo Wende detalló en su columna en Río Negro Radio cómo arma Milei su cifra.

Qué incluye el blindaje de US$ 125.000 millones que Milei dice tener contra una corrida cambiaria

Según explicó Wende, primero están los swaps con China y con Estados Unidos. Después, US$20.000 millones que el Banco Central le compró al mercado desde las elecciones del año pasado y US$15.000 millones por la posibilidad de operar con contratos de futuros.

A eso el Presidente le agregó dólares que todavía no entraron: US$20.000 millones que espera por balanza comercial el año próximo y US$5.000 millones de inversiones del RIGI.

Es cierto, porque el Banco Central desde las elecciones hasta ahora compró mucha cantidad de dólares, cosa que no había hecho antes» Pablo Wende.

También sumó US$25.000 millones de deuda en el mercado local que, según Milei, se van a refinanciar. Wende explicó que el Presidente presentó todo eso «como parte del blindaje que tendría Argentina en caso de una corrida».

El objetivo, según el columnista, es transmitir que el Gobierno está mejor parado que hace un año, cuando Milei hablaba de unos US$70.000 millones.

Por qué economistas como Miguel Ángel Broda dudan de que alcancen los dólares ante una corrida

La cuenta no convence a todos. Wende citó al economista Miguel Ángel Broda, que advierte que «no es tanto la bazuca» y que la cantidad de pesos que podría salir a buscar dólares es mayor que la que reconoce el Gobierno.

Milei suele comparar sus dólares con la base monetaria, es decir, todos los pesos que circulan, que equivalen a unos US$30.000 millones.

Pero Broda, según repasó Wende, recuerda que también hay plazos fijos y letras del Tesoro en manos de personas y empresas. Es plata que en una crisis podría ir a comprar dólares.

Dólar en octubre: por qué el Banco Central compra más reservas y baja la demanda de los ahorristas

Mientras se discute el blindaje, octubre viene bastante más tranquilo que los meses anteriores. Según Wende, el Banco Central acumula unos US$14.800 millones de compras y esta semana superaría los US$15.000 millones, con un ritmo algo mayor que en septiembre.

Para el columnista, eso muestra que bajó la demanda de dólares del público, que había crecido en agosto y en parte de septiembre. «Creo que el gobierno convenció en el sentido de que no quiere que el tipo de cambio se mueva», sostuvo.

Para quien tiene pesos, esto tiene una consecuencia directa. Wende explicó que, si el Gobierno se compromete a mantener estable el tipo de cambio, dolarizarse con tanta anticipación a las elecciones deja de ser negocio.

«El que tiene ganas de dolarizarse puede esperar tres, cuatro, seis meses, que es lo que quiere el gobierno», señaló, y lo consideró «buena noticia para llegar más relajados a fin de año».

La lección de 2025 y la prueba de 2027: por qué el Gobierno no quiere llegar a las elecciones sin reservas

La estrategia actual es la contraria a la que siguió el Gobierno tras la salida del cepo en abril de 2025. Wende recordó que entonces se resolvió no comprar dólares hasta que el tipo de cambio bajara a $1.000.

«Nunca bajó a 1.000 y el Banco Central nunca compró», señaló. Así se llegó a las elecciones del año pasado sin reservas acumuladas, lo que el columnista resumió como «se les escapó la tortuga».

Ahora, según Wende, una parte central del plan económico es llegar a las elecciones sin una crisis cambiaria, aunque el mercado salga a testear al Gobierno. Y sin volver a pedir ayuda al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent: «Con nuestros recursos tiene que alcanzar», planteó.

Ese colchón tendrá una prueba concreta en 2027. Wende advirtió que el año próximo la Argentina deberá pagarle al FMI unos US$5.000 millones netos: son vencimientos por unos 7.000 millones, de los que el organismo devuelve 2.000 en nuevos desembolsos.

El pago llega justo en año electoral y sin acceso al mercado internacional de crédito, así que esos dólares salen del mismo colchón que hoy exhibe el Gobierno contra una corrida. «Argentina tiene, pero preferiría usarlo para otra cosa», planteó el columnista, y advirtió que, pese a la magnitud del pago, del tema «no se está hablando por ahora».

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