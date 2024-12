La reforma judicial, un convenio del STJ con Weretilneck y una denuncia de Sitrajur

La firma de un convenio entre el gobernador Alberto Weretilneck y el Superior Tribunal de Justicia para “la implementación de una mesa de entradas digital” para los trámites del Registro de la Propiedad Inmueble, motivó una denuncia del Sitrajur por la apertura de cargos a favor del Gobierno.

La rúbrica del acuerdo comprendió un encuentro del mandatario con el titular del STJ, Sergio Ceci, que se difundió con el propósito de “agilizar y modernizar”.

Ese suceso derivó en la denuncia del secretario general de Sitrajur Viedma, Pablo Barreno, quien vinculó ese encuentro con la posterior convocatoria externa de la Justicia para designar a cuatro directores. El dirigente -que fue titular de la conducción provincial y legislador peronista- indicó que esos llamados son producto de la cuestionada reforma de la Carta Orgánica del Poder Judicial y abre cargos de jefaturas que “pertenecen a la carrera judicial”, los concursos se realizan con “requisitos excluyentes y específicos a medida de los amigos del gobernador”.

El 17 de diciembre, Weretilneck, acompañado por el presidente del bloque, Facundo López, ingresó al Palacio Judicial y se reunió con las autoridades de ese poder en paralelo a la firma del convenio con Ceci.

Ambos poderes comunicaron de la finalidad del entendimiento, explicando que consiste en “la integración del Registro Propiedad Inmueble al sistema de gestión de expedientes judiciales PUMA”, lo cual, posibilitará “la tramitación de oficios y minutas de manera completamente digital, con firma electrónica”. Sus gacetillas resaltan que “simplifica los procedimientos administrativos” y un avance “en el proceso de modernización del Estado”.

«Un avance más del Ejecutivo sobre el Poder Judicial»

En cambio, el gremio judicial consideró esa vinculación como “un avance más del Ejecutivo sobre el Poder Judicial”, definiéndola como “bolsa de trabajo de Weretilneck”. Repasó diferentes hechos para “intentar sin éxito romper el sindicato” y agregó la “modificación de la ley orgánica” para “utilizar el Poder Judicial y las jefaturas que corresponden a los trabajadores como botín de guerra y bolsa de trabajo para los amigos” del primer mandatario.

Según Barreno, la firma del convenio fue una “excusa” porque, en ese marco, “Weretilneck y López indicaron expresamente a su empleado”, en referencia al presidente del STJ que firmen llamados a concursos externos para “cargos de jefaturas del sector compras de la administración general, que corresponden a la carrera judicial de los trabajadores”.

Se trata de cuatro cargos de directores: Gestión e Información; Requerimientos y Proveedores; Gestión de Compras y Contrataciones; y Ejecución de Compras y Contrataciones.

Barreno remarcó que la convocatoria externa vulnera explícitamente el derecho a la carrera administrativa de los judiciales, metiendo gente por la ventana al generar requisitos excluyentes y específicos a medida de los amigos del gobernador. Agregó que se incorpora “llamativamente en la mesa examinadora a una funcionaria del Ejecutivo Provincial”, como la contadora General, Nancy Picó.

También aludió a que “resulta obvio y evidente que estos cargos” son “sumamente sensibles” porque “maneja y administra” las “compras del Poder y el vínculo con los proveedores”.

Remarcó que “se inició con esta convocatoria en un área sensible al manejo del dinero público” y se consolidará con “la continuidad de concursos externos para garantizar su impunidad”.

El exlegislador consideró que “el control que el Superior Tribunal de Justicia debería tener” sobre “los actos” del Ejecutivo y del gobernador “está viciado por el vínculo explícito entre ambos”.

El dirigente sindical recordó fallos en línea con intenciones gubernamentales, dijo que en Río Negro se vive una “democracia de baja densidad, condicionada por la práctica política del gobernador”, que describe al “que no puede comprar, lo aprieta y lo extorsiona. Lo que no puede tener porque no tiene precio, intenta romperlo”.

El titular de Sitrajur Viedma indicó estar en ese último grupo porque “hay responsabilidades que no se pueden delegar y porque todas las acciones tienen su consecuencia”. Afirmó que la actual situación de la “quita de derechos de los judiciales” tiene “responsables específicos”. Por eso, “ejercitamos la memoria siempre y no perdonamos. Por acá no se rinde nadie”, cerró su carta pública.