«Las leyes no se cumplen»: Miguel Pichetto fue distinguido por la UNRN y apuntó contra Javier Milei

Miguel Ángel Pichetto junto al rector de la UNRN, Anselmo Torres, durante la entrega del Doctor Honoris Causa en Viedma. Foto: Pablo Leguizamón.

Miguel Ángel Pichetto recibió este jueves 22 de octubre el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), en reconocimiento a su participación en el proceso político e institucional que permitió crear la casa de estudios. Durante el acto realizado en Viedma, el diputado nacional repasó las discusiones que atravesó el proyecto y lanzó críticas al Gobierno de Javier Milei por la situación de las universidades públicas.

La distinción fue aprobada por el Consejo Superior de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil mediante la Resolución CSDEyVE N.º 021-2026, el 26 de junio pasado. El reconocimiento destacó el papel de Pichetto en el proceso que derivó en la sanción de la Ley 26.330, en 2007, que creó la universidad.

Pichetto cuestionó al Gobierno por el financiamiento universitario

Uno de los tramos más políticos del discurso estuvo dedicado a la situación actual de las universidades nacionales y al conflicto por el financiamiento del sistema.

«Las leyes no se cumplen», afirmó Pichetto al cuestionar al Gobierno nacional por la aplicación de la ley de financiamiento universitario. En su exposición, repasó el recorrido legislativo de la norma, su aprobación en el Congreso y la decisión del Ejecutivo de no avanzar con su implementación.

Pichetto defendió el modelo descentralizado de la UNRN y destacó la importancia de acercar la educación superior a toda la provincia. Foto: Pablo Leguizamón.

El diputado vinculó ese conflicto con el funcionamiento de las instituciones democráticas y advirtió sobre las consecuencias de que el Estado no cumpla las leyes sancionadas por el Congreso.

«Hay riesgo de la vida democrática en la Argentina«, sostuvo en otro tramo de su intervención, en el que también cuestionó decisiones del Gobierno y el papel del sistema judicial.

Pichetto planteó que la discusión por el presupuesto universitario no se limita a una cuestión administrativa. En su visión, los recursos son necesarios para sostener los salarios docentes y no docentes, la infraestructura y el funcionamiento cotidiano de las instituciones.

En ese marco, anticipó que continuará la disputa política y legislativa por el financiamiento universitario y reclamó que se garantice el cumplimiento de las normas aprobadas por el Congreso.

El papel de Pichetto en la creación de la UNRN

En su clase magistral, titulada «Conocimiento, territorio y desarrollo: el sentido de la Universidad Nacional de Río Negro», Pichetto reconstruyó el proceso político que precedió a la creación de la institución y las resistencias que, según recordó, debió enfrentar la iniciativa.

«La Universidad de Río Negro no estaba en la voluntad del pueblo rionegrino, sino en muchos de los seres humanos que vivían en Río Negro y que sufrían la imposibilidad material de que sus hijos pudieran estudiar en la universidad», expresó.

Con esa reflexión, el dirigente puso el foco en las dificultades que tenían numerosos jóvenes de la provincia para acceder a la educación superior, especialmente cuando debían trasladarse a otras ciudades para continuar sus estudios.

Pichetto recordó que presentó el proyecto en 2004 y que la iniciativa formó parte de su recorrido político en los años siguientes, hasta que se concretó la creación de la universidad en 2007.

También evocó las discusiones que mantuvo con sectores vinculados a la Universidad Nacional del Comahue, en un contexto en el que existían cuestionamientos sobre la posibilidad de crear otra institución universitaria en la provincia y sobre cómo se distribuirían los recursos presupuestarios.

«El debate fue a cara de perro», recordó al describir la intensidad de aquellas discusiones.

El diputado defendió la decisión de avanzar con la creación de la UNRN y sostuvo que la experiencia posterior permitió que ambas universidades desarrollaran sus actividades y ampliaran su presencia en la región.

«Nuestro modelo y nuestra propuesta tenía que ser distinta porque de lo contrario hacíamos centralismo viedmense en la capital de la provincia y quedaban grandes franjas del territorio rionegrino sin poder cubrir con la educación», planteó.

La idea, según explicó, era construir una institución con presencia en distintas localidades y con carreras vinculadas a las necesidades de cada región. De esa manera, los jóvenes podrían acceder a estudios superiores sin que la distancia o la falta de recursos económicos se convirtieran en un impedimento.

El reconocimiento de la UNRN

Durante el acto, el rector Anselmo Torres destacó la participación de Pichetto en el proceso que permitió crear la universidad y valoró las gestiones que contribuyeron a conseguir los recursos y la infraestructura necesarios para su puesta en funcionamiento.

El reconocimiento no estuvo limitado a la presentación de la iniciativa legislativa, sino que también contempló las gestiones políticas posteriores que permitieron convertir el proyecto en una institución con presencia concreta en el territorio rionegrino.

El vicegobernador Pedro Pesatti y la intendenta de Roca, María Emilia Soria, participaron del acto de reconocimiento a Pichetto. Foto: Pablo Leguizamón.

El acto se realizó en el Polideportivo del Campus de la UNRN, en Viedma, con la presencia de la intendenta de Roca, María Emilia Soria, y el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, además de autoridades universitarias, intendentes, legisladores provinciales y representantes de distintos sectores de la comunidad.

El gobernador Alberto Weretilneck no pudo participar, aunque hizo llegar un saludo a los presentes.