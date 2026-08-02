Miguel Pichetto aseguró que Victoria Villarruel será candidata a presidenta en las elecciones 2027

A más de un año para las elecciones 2027, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto proyectó cómo se reordenarán las fuerzas y aseguró que la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, competirá por la Casa Rosada, pero lo hará por fuera de la estructura de La Libertad Avanza (LLA).

En diálogo con la radio Futurock, el líder del bloque Encuentro Federal analizó la incipiente fractura en la cúpula del Gobierno. Según el legislador, la vicepresidenta buscará capitalizar a un sector del electorado que hoy marca diferencias con las políticas de Javier Milei. «Va a expresar al sector nacionalista, católico y de base militar que en un primer momento apoyó a Milei», sostuvo Pichetto.

De cara a lo que viene, el rionegrino adelantó que el oficialismo deberá medirse contra una oposición que presentará una «fórmula integrada». En esa línea, deslizó que allí podrían confluir espacios como «el radicalismo, que no quiere saber nada con este Gobierno» y «los demócratas cristianos». En cuanto a su propio rol y el del peronismo, remarcó: «Soy uno más de los que piensan que hay que hacer aportes para la unidad, para trabajar en un proyecto común«.

Pichetto descartó a Bullrich de candidata en CABA y apuntó contra la inhabilitación de CFK

Al ser consultado sobre la posible candidatura de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para la Jefatura de Gobierno porteña, Pichetto fue lapidario. «No hay lugar para Bullrich porque la Ciudad no se la van a dar», sentenció de manera tajante.

Para ese distrito, el diputado pronosticó que el oficialismo y sus aliados apostarán por «Diego Santilli, probablemente con Pilar Ramírez», conformando lo que definió como «una fórmula de la confianza».

Cabe recordar que la interna también sumó un nuevo capítulo este fin de semana cuando Bullrich cruzó duramente a Villarruel en una entrevista televisiva en TN. La ministra aseguró que ubica a la vicepresidenta «más en un peronismo tradicional que en un liberalismo» y la definió como «una conservadora típica».

En sintonía con el pronóstico de Pichetto, Bullrich sugirió que Villarruel «ya decidió ser parte de un proyecto distinto» y que, aunque no lo diga abiertamente, «se le lee en el inconsciente» que «está armando algo»

En otro tramo del reportaje, Pichetto reiteró su profundo rechazo al proceso judicial que derivó en la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para la expresidenta Cristina Kirchner, en el marco de la causa Vialidad.

Frente al pedido de distintos sectores del peronismo para que la exmandataria sea candidata el próximo año, el legislador defendió la viabilidad legal de revertir esa restricción. «Lo que se está planteando es el levantamiento de la medida de inhabilitación. Es una medida que está prevista en el Código Procesal Penal, en el artículo 360″, explicó, y aclaró que es una instancia válida «para Cristina y para cualquier ciudadano que haya sido condenado».

Pichetto calificó la inhabilitación para ejercer cargos públicos como una «pena retrógrada», comparándola directamente con «las viejas penas del destierro de Grecia y Roma». En esa línea, recordó su postura de principios de julio, cuando advirtió que «tener presa a una figura que fue dos veces presidente y una vez vicepresidente de la Nación pone a la democracia en una situación de extrema fragilidad».

Para cerrar su argumentación, el diputado remarcó que el accionar judicial contra la exmandataria estuvo viciado de irregularidades desde su inicio: «Se alteraron las reglas desde el primer día: se incorporó a un juez que venía de otro tribunal, se trajo a un fiscal cuyo destino era Rosario para juzgar narcos y se limitó la posibilidad de apelar«.

Finalmente, cuestionó la falta de imparcialidad de la Corte Suprema, señalando que sus miembros «debieron apartarse porque venían de enfrentar un juicio político promovido por el propio partido de la acusada».

Javier Milei afirmó que ya tiene compañero de fórmula para 2027

Diario RÍO NEGRO en una entrevista exclusiva preguntó a Javier Milei sobre sus planes de reelección «¿ya tiene en mente quién va a ser su próximo candidato a Vicepresidente?»

«Como ya he planteado en una reciente entrevista, tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento», afirmó el presidente.