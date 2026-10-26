Libertarias rivales: Karina Milei eleva su imagen y Patricia Bullrich arma su candidatura

La prioridad de Karina Milei es la reelección de su hermano y aunque se la ve moviéndose como si tuviera intenciones de ser candidata en su entorno responden que está en plenas funciones como “armadora”, aunque confirman que desde Casa Rosada trabajan en mejorar y reforzar su imagen.



Técnicamente Patricia Bullrich tampoco es candidata pero sus declaraciones, los videos que comparte en redes y el trabajo que retomó con su equipo de colaboradores la muestra precalentando como si estuviera por salir a la cancha.



Antes del sobreseimiento en la causa Libra, la secretaria General de la Presidencia, una de las funcionarias que registra la peor imagen el Gobierno, se animó a hablar en público en ámbitos no partidarios y a responder preguntas de periodistas, al menos al paso.



El cambio de postura coincidió con el pase de Fabián Fernández de la comunicación de YPF a Presidencia de la Nación y con una profesionalización cada vez mayor del área. Incluso Karina Milei está siendo entrenada para enfrentar al periodismo aunque, como Javier Milei, haya preferido leer el discurso con el que celebró la primera fase del traslado de presos de la cárcel de Devoto a Marcos Paz.



No es casual que haya agradecido a varios funcionarios pero no al jefe de Gobierno Jorge Macri, quien en su momento reprochó al mileísmo y a la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por no transferir partidas para el sostén de los presos federales y el avance de la nueva penitenciaría.



Conocedora de parte de la intimidad karinista y autora de la biografía de “El Jefe”, la periodista Victoria de Masi escribió que el sueño de la presidenta de LLA era una fórmula Milei-Milei. Sin embargo en su entorno acotan sus funciones a las de armadora nacional, mientras que en el PRO y frente a una eventual alianza, desalientan la posibilidad con el argumento de que se alejaría de la cotideaneidad de su hermano y del poder que otorga tener despacho en Casa Rosada. Por eso no la ven ni como compañera de fórmula -rol que podría contener a Patricia Bullrich- ni mucho menos como candidata a jefa de Gobierno porteña.



La Ciudad es justamente el dilema después de la salida escandalosa de Manuel Adorni y de la negativa que se le atribuye a una Bullrich, que no se reconoce en la gestión de los problemas citadinos. “Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce la Argentina”, fue el más reciente mensaje con el que la jefa del bloque de senadores volvió a nacionalizar su figura.



“No se puede ser candidato y armador. Cuando sos candidato cumplís un rol”, negaron en Casa Rosada donde sí admitieron a Río Negro que Karina Milei tendrá un rol protagónico en una agenda positiva con temas como la visita del Papa León XIV; el vínculo con la Ciudad; la gestión cultural que está bajo su Secretaría y anuncios de inversiones y comercio internacional que también pasaron a su supervisión con Diego Sucalesca al frente de la agencia que se ocupada del tema.



Además tendrá apariciones frecuentes como esta última semana, en que volvió a Diputados para asistir a la sesión en la que se aprobó la ley de Discapacidad consensuada con la oposición y la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, o como anfitriona nada menos que del embajador Peter Lamelas en el marco de la visita de Christopher Landau, número dos del Departamento de Estado de Estados Unidos.



Por otra parte, Karina Milei compensará el perfil internacional de su hermano e intensificará su agenda de viajes por el país, especialmente por el norte tanto por gestiones frente al fenómeno del Niño como por la minería y el apoyo que suele encontrar en gobernadores de la región y que a diferencia de la Patagonia tienen mayor peso en el padrón electoral nacional.



Cabe acotar que en la última semana volvieron los rumores de una pelea con Javier Milei, luego de que no lo haya acompañado a España y mientras se conocía que su exmano derecha Belén Agudiez -renunciante por el escándalo en el manejo de la quinta de Olivos-, volvía a un cargo al ser nombrada directora del Correo Argentino.



En ese marco y como ocurrió durante el anterior viaje de Milei, Bullrich aprovechó la ausencia presidencial y sus cuestionados insultos en España para mostrarse con capacidad y ganas de repetir su candidatura presidencial, con una voz más empática respecto a los apuros económicos de los argentinos. Además de sus declaraciones públicas -que el propio Presidente salió a minimizar-, el equipo de redes apeló nuevamente a sutilezas como la musicalización de su última pieza: el dúo se llama Plan B y el tema, “Es un secreto”.



Otro dato que no deja de generar incomodidad es la cena que compartió en la residencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, con Landau y con el subsecretario adjunto Juan Pablo Segura, entre un selecto grupo de invitados. Pero además, justo el mismo día en que recordó estar “preparada” para presidir el país, Bullrich envió un video de apoyo a Flavio Bolsonaro. Lo grabó en un portugués muy fluido y a pedido del candidato.



Una vez más tomó distancia del Presidente y se inclinó a favor del hijo de Jair Bolsonaro aunque “respetando el voto de los brasileros y la soberanía de Brasil”.



En su nombre viajó el diputado Damián Arabia, único libertario que corrió el riesgo de estar en el búnker de Bolsonaro.