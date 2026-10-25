Javier Milei vuelve a Neuquén: llegará este sábado para la inauguración de un templo evangélico

El presidente Javier Milei volverá a visitar la ciudad de Neuquén. Será este sábado, cuando participará de la inauguración del nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesus es Rey, identificada con la familia de la senadora nacional por La Libertad Avanza, Nadia Márquez.

El mandatario regresará a la capital provincial luego de haber aterrizado en el aeropuerto Juan Domingo Perón el lunes pasado para participar de la inauguración de la Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 que se realizó la semana pasada en el espacio Duam.

La información fue confirmada por la secretaría de la Presidencia, aunque todavía no se precisó el horario en el que llegará Milei.

La iglesia que visitará Javier Milei en Neuquén

El edificio que visitará el presidente se encuentra a la vera de la actual avenida Mosconi, cerca de la terminal de ómnibus de esta ciudad, sobre la calle Lastra al 3100.

Se trata de un templo de importantes dimensiones cuya obra comenzó hace un par de años y ahora se encuentra próximo a inaugurarse. La iglesia atrás del proyecto es la de Jesús es Rey, una de las primeras en impulsar el credo evangélico en la región.

La senadora Márquez, integrante de la familia y de la iglesia, mostró el avance de los trabajos en sus redes sociales en más de una ocasión. Recientemente había confirmado la inauguración, anunciada para este sábado 31.

Según se indica en las redes sociales de Jesús es Rey, cuya conducción está a cargo del pastor Hugo Márquez, padre de la legisladora, la apertura del templo está prevista para las 19.

«Con muchísima emoción nos preparamos para inaugurar y consagrar nuestro nuevo auditorio. Un lugar para glorificar a Dios, compartir Su amor y ser de bendición para Neuquén y sus alrededores», agrega una publicación reciente.

Todavía no se sabe si el horario difundido por la entidad es el mismo en el que llegará el presidente de la Nación.