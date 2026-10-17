Licitan obra de red eléctrica urbana y anuncian la construcción de seis viviendas en Guardia Mitre

El acto fue encabezado por el intendente Miguel Evans y el ministro Alejandro Echarren. Foto: gentileza.

El Gobierno de Río Negro recibió dos ofertas en la licitación para una obra de electrificación urbana que beneficiará a 46 familias en Guardia Mitre, al tiempo que entregó un aporte de 24 millones de pesos para finalizar las obras en el polideportivo local y confirmó la construcción de seis viviendas, con un presupuesto oficial de 374,7 millones de pesos.

Las actividades se desarrollaron en esa localidad, durante un acto presidido por el intendente Miguel Evans y que contó con la participación del ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; y el interventor en el IPPV, Mariano Lavin; entre otras autoridades.

La licitación de la obra de electrificación urbana de las manzanas 550 y 551, que beneficiará a 46 familias, recibió las ofertas de las empresas Electromecánica RI, por 170.173.117 millones de pesos; y de BRB SRL, por 214.498.738 millones.

A través del Instituto Provincial de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), la Provincia ratificó la construcción de seis unidades habitacionales, con un presupuesto de 374.793.019,13 millones. En septiembre ya se había destinado un primer aporte de $6.218.952,87 millones para poner en marcha el proyecto.

En materia deportiva, el aporte provincial permitirá completar el polideportivo local, un espacio destinado al encuentro comunitario y a las actividades de niños, niñas y jóvenes.

Durante la jornada, Echarren destacó el trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio para dar respuesta a las necesidades de la localidad y señaló que las obras permitirán mejorar el acceso a la vivienda, los servicios y la infraestructura deportiva.

Por su parte, el Municipio anunció nuevos proyectos turísticos y recreativos con fondos propios, entre ellos la construcción de un restaurante en el camping municipal y la segunda etapa de la cancha de padel del club local.