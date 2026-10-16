Río Negro invierte casi 60 millones de dólares en medicamentos oncológicos y para planes especiales

Demetrio Thalasselis e Ivana Porro encabezaron el acto en el salón Gris de la Casa de Gobierno. Foto: gentileza.

El Ministerio de Salud y el Ipross realizaron este viernes la sexta licitación conjunta para la compra de medicamentos. En este caso se trató de especialidades oncológicas y para los programas especiales de la obra social para una demanda de cuatro meses y una inversión de 91.000 millones de pesos (unos 58,9 millones de dólares).

El acto de apertura de las ofertas fue encabezado por el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis; y la presidenta del Ipross, Ivana Porro; y durante su desarrollo se presentaron testimonios de pacientes oncológicos que reciben la medicación por parte de la obra social.

«Son los que le dan sentido al trabajo que nosotros hacemos todos los días» dijo el ministro al repasar los distintos testimonios y agregó que «ese trabajo permite que un tratamiento se siga de manera oportuna» y «es significativo porque es el sentido por el cual decidimos hacer lo que hacemos: Salud tiene una enorme vocación de servicio y por la vida».

Dijo también que «le da sentido a la integración de la gestión médica administrativa» porque «una persona no interviene en una receta, en un expediente, en un proceso de compra; interviene en una oportunidad de vivir mejor para un ciudadano rionegrino».

Thalasselis indicó que el sistema público de salud «atiende a 4.000 personas que requieren tratamientos oncológicos o de alto costo, que están nominalizadas en el amplio territorio de la provincia de Río Negro».

Por su parte, Porro remarcó que se trató de «un acto tan significativo» para ambos organismos porque «consolida el camino de poder trasladar toda la medicación en tiempo y forma a nuestros afiliados».

Las ofertas presentadas

La sexta licitación conjunta entre el Ministerio de Salud y el Ipross está dividida en módulos por patología, por lo tanto las catorce empresas que se presentaron eligieron sus preferencias a la hora de cotizar.

Presupuesto oficial: 91.000 millones de pesos (58,9 millones de dólares) destinado a medicamentos oncológicos y programas especial para un lapso de cuatro meses.

Droguería Feraval: $2.347,4 millones.

Droguería Meta: $5.987 millones.

Scienza Argentina: $15.875,6 millones.

Digma: $7.963,2 millones.

Quinor SA: $58.841,4 millones.

Venetofarma: $27.722,4 millones.

Donnax Group: $26.828,6 millones.

Droguería 20 de Junio: $2.844,1 millones.

Bío Salud: $4.592,4 millones.

Droguería Atlántica Argentina: $1.829,3 millones.

Novus Farma: $2.296,3 millones.

Droguería Medical: $2.531,8 millones.

Droguería Neo Salud: $1.634,1 millones.

CyV Droguería: $7,399,4 millones.