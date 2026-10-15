Luego de sostener el DNU 70, el oficialismo prepara una nueva ofensiva legislativa para octubre

Los gobiernos provinciales ocuparon un rol fundamental en la frustrada sesión de este jueves, que pretendía darle un golpe de gracia al DNU 70/2023, el megadecreto que sentó las bases del gobierno nacional a comienzos de la gestión, y que fue craneado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Los diputados de las provincias no dieron quórum y frustraron la embestida opositora

A través de sus diputados, las administraciones provinciales le dieron su apoyo al gobierno federal y evitaron que se realice una sesión que podía poner en cuestión temas tan variados como Ley de Alquileres, Discapacidad y Endeudamiento. El temor en el oficialismo eran los efectos regresivos que podía tener para su plan de gobierno, mientras que la oposición, para argumentar su embestida, aducía que las consecuencias no deseadas habían llegado, justamente, por la sanción del DNU fundacional del mileísmo, hace ya casi tres años.

A poco de iniciarse la jornada, en el oficialismo celebraban tímidamente la inminente caída de la sesión. “Nosotros dejamos que se peleen entre ellos”, se le escuchó decir a una voz legislativa de La Libertad Avanza.

Sin embargo, la raíz del problema estaba entre los aliados ocasionales que, una vez más, fueron decisivos para inclinar la balanza hacia uno u otro lado: en este caso, en favor del gobierno nacional.

Tal fue el caso de Karina Maureira, diputada por La Neuquinidad, que no se sentó en su banca. Por Provincias Unidas, el diputado Sergio Capozzi, de Río Negro, y Jorge Ávila, de Chubut, tampoco dijeron presente a las 14 en la Cámara Baja. Otro de los 136 diputados que no dio quórum fue José Luis Garrido, de Por Santa Cruz, que responde directamente al gobernador Claudio Vidal.

Así, los mandatarios volvieron a ocupar un rol fundamental en la discusión pública. La Argentina Week de París, a la que Milei fue acompañado por 13 gobernadores, forma parte del trabajo de articulación que, en la tarde del jueves, parece haber dado sus frutos, sin tener en cuenta la derogación del artículo de la Ley de Tierras del DNU 70/2023 que la Corte Suprema dictaminó en la semana y fue, en los hechos, el primer golpe que recibió la embestida opositora.

Aparte de Capozzi y Ávila, de Provincias Unidas, fueron decisivos los aportes de Mendoza, a través de Lourdes Arrieta; Córdoba, vía Alejandra Torres; Jujuy, mediante María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti; y Santa Fe, con José Nuñez y María Scaglia. Se trata de ocho diputados, el número que se necesitaba para llegar a 129 y habilitar la sesión.

Por otro lado, casualidad o no, todos los gobernadores de las provincias que vaciaron el Congreso asistieron a la Argentina Week que tuvo lugar en la ciudad luz unas semanas atrás.

La situación generó entre los referentes del peronismo no pocas rencillas, aunque un diputado patagónico deslizó que no se trata de una derrota de la oposición, sino de una victoria a largo plazo para disputar la agenda pública. “Tuvimos 121 diputados, no es poco”, agregó el mismo diputado.

El descargo de la oposición

Germán Martínez, jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, apuntó en su discurso en minoría contra el “tiempismo” de la Corte Suprema de Justicia por la decisión sobre la Ley de Tierras a días de la sesión por el DNU 70/2023.

Por su lado, el diputado por Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, cuestionó que en la Argentina “no se cumpla la ley”. En tanto, la diputada por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, señaló a los diputados “escondidos detrás de las cortinas” del recinto que decidieron ausentarse.

La próxima cita en Diputados

La sesión propuesta por el Gobierno en Diputados para el 21 de octubre no tendría problemas en alcanzar el quórum. El principal objetivo del encuentro legislativo será tratar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, tras haber dado dictamen en un proyecto que le dé robustez legislativa a una edulcorada Ley de Tierras.

De esta manera, el Gobierno encauza su gestión congresal y el diálogo con los aliados provinciales. Buscará cerrar octubre, definido a priori como un “mes clave”, con una victoria en Diputados que matice los problemas que enfrenta la gestión en otros frentes, principalmente el económico: mientras se discutía en Diputados, el Riesgo País superaba los 600 puntos y el presidente, Javier Milei, recibía el premio al campeón mundial de la Libre Empresa en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.