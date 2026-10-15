Así fue el rol de los gobernadores aliados para voltear la sesión contra el DNU 70: el festejo de Menem

Tras febriles negociaciones y un giro copernicano con la Ley de Tierras, el Gobierno finalmente logró dejar a salvo el DNU 70/23. Con la ayuda de un grupo de gobernadores dialoguistas, La Libertad Avanza consiguió frustrar el quórum en la sesión convocada por la oposición para tumbar el decreto fundacional de la gestión de Javier Milei. Los bloques no oficialistas juntaron 121 presencias y quedaron a ocho del número necesario.

“Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento. El país ya eligió un rumbo y no va a retroceder para satisfacer a los que nos llevaron al fracaso”, expresó en redes sociales el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, apenas fracasó la sesión y comenzaron los discursos en minoría. El posteo fue compartido por Milei.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora -que se encuentra en Buenos Aires-, aportó cinco de sus seis diputados. Tal como había anticipado este medio, Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Carolina Basualdo y Juan Brügge bajaron al recinto, mientras que Alejandra Torres, quien se resistía a voltear todo el DNU, optó por ausentarse. No es la primera vez que la legisladora, de perfil más técnico que político, marca diferencias con sus pares.

Quienes fueron fundamentales con la ausencia de sus diputados fueron los mandatarios dialoguistas Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) e Ignacio Torres (Chubut). La actitud de Pullaro contrastó fuerte con la de Llaryora, su principal socio en Provincias Unidas.

Un caso curioso fue el del salteño Gustavo Sáenz, quien horas antes de la sesión recibió una vaga promesa del Ministerio de Economía sobre inversiones ferroviarias en la provincia. Al parecer, el anuncio no rindió frutos, ya que dos de los tres salteños (Bernardo Biella y Pablo Outes) aportaron al quórum. Aunque amagaron varias veces con levantarse de sus bancas, con sus teléfonos al rojo vivo y visiblemente incómodos.

Por parte de la oposición, bajaron para voltear el DNU los diputados de Unión por la Patria, la cordobesa Natalia De la Sota, parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, Encuentro Federal y Marcela Pagano (Coherencia). Y se sumaron legisladores que supieron jugar en sintonía con el Gobierno: tres de Elijo Catamarca, alineados a Raúl Jalil; y tres de los cuatro misioneros de Argentina Federal, al mando de Hugo Passalacqua.

La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y el MID dejaron sus bancas vacías, al igual que otros aliados monobloquistas como la bonaerense Karina Banfi y el santacruceño José Luis Garrido. Los oficialistas estuvieron de guardia en el Salón de Honor, que ocupa Menem, por si la oposición conseguía el número y debían bajar de urgencia al recinto.

El descargo opositor

La oposición cargó las tintas contra los gobernadores aliados que bloquearon el quórum. “Con esta sesión, quedó claro que algunos diputados y gobernadores siempre encuentran una excusa para congraciarse con el Gobierno nacional, para transformarse casi indignamente en ruedas de auxilio”, advirtió De la Sota.

Más duro, el radical Pablo Juliano (Provincias Unidas) habló de “la costra política que está pegada alrededor de La Libertad Avanza, que le hace el laburo sucio y asqueroso de sostener una agenda que no le habla al argentino de a pie”. Myriam Bregman (Frente de Izquierda) también señaló que “comenzó el camino de exponer a los tibios y acuerdistas”, mientras que Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) alertó que “estamos frente a un oportunismo obsceno y pornográfico”.

La ayuda de los gobernadores dialoguistas se explica desde varios factores: los mandatarios están en plenas negociaciones con la Casa Rosada por el Presupuesto 2027, la suspensión de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) y acuerdos electorales con La Libertad Avanza en sus provincias. La sola idea de derogar el DNU los colocaba en un punto de no retorno en la relación con la Nación.

También hubo cuestionamientos a las “idas y vueltas” de la Corte Suprema de Justicia, que primero repuso el artículo del DNU que derogaba la Ley de Tierras (el 154) y diez días después lo dejó en suspenso. “¿Quiénes llamaron para dictaminar el primer fallo y quienes llamaron después para hacer lo contrario?”, fue la duda que sembró Germán Martínez, jefe de Unión por la Patria.

Por su parte, Miguel Pichetto (Encuentro Federal) advirtió que “en algún momento la Corte va a dejar de jugar con las formas y va a tener que tratar el fondo y declarar inconstitucional el DNU”.

Alivio para el Gobierno

Con la sesión desactivada, el Gobierno respiró aliviado. Hasta que el tablero del recinto no mostró el quórum fallido, el oficialismo no lograba disimular su nerviosismo. La Casa Rosada asimilaba el rechazo al DNU a un acto desestabilizador y por eso dedicó todos sus esfuerzos a blindar la medida: convocó a otra sesión para el 21 de octubre con los proyectos de discapacidad y morosidad, y hasta pegó un volantazo con la Ley de Tierras.

El giro quedó plasmado en el dictamen que firmaron el miércoles el oficialismo y sus aliados sobre el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que había aprobado el Senado. Allí, volvieron a poner en vigencia los límites a la venta de tierras a extranjeros y dejaron sin efecto el artículo 154 del DNU, que derogaba la ley. El proyecto se votará el 21 y si se aprueba volverá al Senado, donde hasta el momento no hay garantías para su sanción.

La propia jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, dejó trascender su desacuerdo con la estrategia libertaria para salvar el DNU. La exministra recuerda que los senadores ya rechazaron el capítulo de Tierras en el proyecto de propiedad privada que se votó en agosto. Ese apartado tuvo que ser retirado en medio de la presión social en las calles y del fervor mundialista con la bandera de Malvinas.

Desde Unión por la Patria, Martínez no pasó por alto esa situación: “La única manera de poner en resguardo las tierras de los argentinos era y es rechazar el DNU 70. ¿Al mismo gobierno que en el Senado intentó flexibilizar los requisitos para la venta de tierras, le van a creer que con esta jugada van a proteger las tierras, cuando es una ley vetable? Caperucita Roja, solamente para los cuentos”.

Mientras tanto, la definición judicial sobre la Ley de Tierras está en manos de la Justicia Federal de Bariloche, luego de que la Corte Suprema de Justicia volviera sobre sus pasos y suspendiera la extranjerización. La decisión está en manos del juez Leandro Gómez Constenla, quien casualmente asumió el cargo con la última tanda de pliegos que aprobó el Senado.