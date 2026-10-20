Malvinas: Chile estrecha lazos con Reino Unido y defiende la nueva ruta comercial en plena tensión con Argentina

En un contexto donde escala la tensión diplomática entre Argentina y Reino Unido por los recursos naturales de las Islas Malvinas, Chile profundizó sus vínculos bilaterales con el Gobierno británico y fijó su postura al respaldar el restablecimiento de una conexión marítima comercial entre Punta Arenas y el archipiélago.

Chile estrecha lazos con Reino Unido y se distancia de Argentina

El canciller chileno Francisco Pérez Mackenna se reunió en Londres con su par británico, Ed Miliband, para consolidar una «asociación estratégica» centrada en la cooperación en minerales críticos, inversiones y geopolítica regional. A este encuentro se sumó la gira por la región de Magallanes realizada por el embajador británico en Santiago, David Concar, quien mantuvo reuniones con autoridades navales, científicas y locales en Punta Arenas.

Durante su visita al extremo sur chileno, el embajador británico abordó el proyecto de la naviera chilena Easter Island, que mediante un acuerdo con la Corporación de Desarrollo de las Islas planea operar el buque Danstar para el transporte de insumos, alimentos y materiales entre Punta Arenas y Malvinas. Desde el ámbito británico y el sector empresarial chileno remarcaron que se trata de una iniciativa de carácter estrictamente privado.

En esa línea, el biministro de Economía y Minería de Chile, Daniel Mas, defendió la operación al señalar que el Gobierno chileno «observa con buenos ojos» las actividades comerciales de sus ciudadanos y que la ruta representa un acuerdo entre partes privadas.

Según lo informado, el trayecto proyectado permitirá acortar significativamente las distancias logísticas hacia el archipiélago a través del Estrecho de Magallanes.

La iniciativa se desarrolla de forma paralela a un incremento del conflicto entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de Malvinas. Cabe destacar que el Gobierno argentino solicitó medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) para frenar el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion en aguas pertenecientes a las islas, argumentando la defensa de los derechos soberanos sobre su plataforma continental, medida que fue rechazada por la cancillería británica.

Frente al avance de la ruta comercial entre Magallanes y las Malvinas, distintos sectores del Congreso argentino impulsan iniciativas en respuesta. Entre ellas se destacan el pedido de citación ante la Comisión de Relaciones Exteriores del embajador chileno en Buenos Aires, Gonzalo Uriarte Herrera, para precisar la postura oficial de Santiago, así como proyectos normativos orientados a revisar convenios de protección de inversiones y tratamiento fiscal entre ambos países.