Polémica en Malvinas: la TV de Chile reveló cómo vandalizan los homenajes a los caídos argentinos en el Cementerio de Darwin

Un informe elaborado por la televisión chilena en las Islas Malvinas expuso una polémica situación en las inmediaciones del Cementerio de Darwin. Las cámaras del canal Teletrece registraron placas, objetos conmemorativos y recuerdos vinculados a los soldados argentinos caídos en la guerra de 1982 tirados fuera del perímetro del predio.

De acuerdo a la información que difundió Agenda Malvinas y que fue replicada por el diario Clarín, la difusión de las imágenes se produjo durante una cobertura dedicada a la comunidad chilena que reside en el archipiélago. En la recorrida por el cementerio donde se encuentran los restos de 249 soldados argentinos muertos durante el conflicto bélico, el equipo periodístico detectó los homenajes abandonados entre los pastizales.

El testimonio del periodista chileno en Malvinas

El cronista Samuel Rojas recorrió las instalaciones del cenotafio y registró placas recordatorias, listones, pulseras y figuras religiosas fuera del sector principal destinado a los homenajes. La mayoría de estos recuerdos aparecían detrás del cercado que rodea al cementerio, a espaldas de la Cruz Mayor.

“Algunas de las placas que probablemente traen los visitantes argentinos quedan atrás de la cruz. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene consignas relacionadas con el nombre Malvinas, algo que no es aceptado acá; por eso es que son lanzadas acá porque eso es considerado una ofensa y una provocación acá en Falkland”, afirmó el periodista de Teletrece frente a las cámaras.

Entre los homenajes tirados fuera del predio aparecía una placa colocada por una emisora radial de Comodoro Rivadavia. La inscripción se leía con claridad: “El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. Malvinas nos une – Abril 2026”. El informe de la televisión trasandina expuso esa ofrenda junto a cintas, piezas de cerámica y figuras decorativas con signos de deterioro o roturas.

Foto: captura de la transmisión de Teletrece.

El Cementerio de Darwin recibe de manera periódica a familiares de los soldados argentinos, excombatientes y delegaciones que viajan hasta las islas para recordar a quienes murieron durante el conflicto bélico de 1982. En cada una de esas visitas se suelen colocar placas, flores, cartas, banderas y distintos objetos recordatorios junto a las tumbas o en sectores habilitados.

Sin embargo, la recorrida periodística formó parte de un trabajo más amplio centrado en la vida cotidiana de los ciudadanos chilenos que viven en el archipiélago. En ese contexto, residentes locales expresaron su postura sobre la disputa de soberanía y la relación con la Argentina.

Según consignó Clarín, los isleños pidieron que el Gobierno argentino deje de insistir con los reclamos sobre el archipiélago y defendieron la permanencia del territorio bajo administración británica, en medio de la controversia por una futura ruta marítima entre la ciudad de Punta Arenas y las Islas Malvinas.

En la misma transmisión, un veterano británico expresó su postura directa hacia la gestión argentina. «Que Milei y su gente dejen tranquilo al barco chileno y nos dejen tranquilos a nosotros», manifestó ante los micrófonos del canal chileno.

Reino Unido afianza la ruta marítima entre Malvinas y Chile

La semana pasada, el embajador británico en Chile, David Concar, aterrizó en la ciudad de Punta Arenas. Con su presencia en el Atlántico Sur, prácticamente se afianzó la ruta naviera Punta Arenas-Puerto Argentino, con la que Chile abastecerá comercialmente a los isleños: promete llevarles desde insumos de obra y alimentos bajo cadena de frío hasta maquinaria pesada y vehículos.

Según aseveró Agenda Malvinas, la empresa Easter Island Naviera publicó el tarifario oficial con el que operará el buque mercante de bandera chilena Danstar a través del Estrecho de Magallanes. Lo hizo en el propio portal de la Falkland Islands Development Corporation, la organización isleña encargada de todos los negocios locales. El buque transportará 1.400 toneladas de madera, cemento, insumos técnicos, alimentos y gas licuado a partir de diciembre.

Durante la mañana del miércoles 14 de octubre, Concar mantuvo una reunión con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich. Tras el encuentro, el jefe comunal destacó la importancia de fortalecer el posicionamiento de la ciudad en el ámbito antártico y avanzar en temas de logística y desafíos ambientales. “Estuvimos hablando sobre nuestro rol como ciudad antártica, como líder global en materias antárticas, y todo lo relacionado con la logística y el cambio climático, que es un tema muy importante para el embajador”, señaló Radonich, y destacó que buscan fortalecer vínculos comerciales entre pymes de Punta Arenas y las islas.

“Lo que estamos haciendo es generar una alternativa comercial como la que hoy existe con Uruguay, orientada al abastecimiento de las familias que viven en las islas», explicó el alcalde, aclarando que todo avance se enmarca en el derecho internacional y la normativa del Estrecho de Magallanes. Sin embargo, Radonich reconoció ante las cámaras de televisión que su gestión busca captar un negocio que «es muy lucrativo» para la región.

Las declaraciones de Concar tras el encuentro profundizaron las preocupaciones geopolíticas argentinas. “Llevo dos días aquí en Punta Arenas y es mi primera visita a la ciudad. Hemos sostenido muy buenas conversaciones sobre la cooperación del Reino Unido en materia antártica, particularmente en investigación científica y conservación. También tuvimos un buen diálogo sobre la cooperación entre la Armada británica y la Armada de Chile, considerando la importancia que tiene este lugar para la Armada chilena”, indicó el embajador británico, según reportó el medio local Tiempo Sur.

Mientras tanto, en Argentina se postergó el tratamiento por la reconocida «Ley Malvinas». El debate iba a reanudarse este martes en comisiones y el oficialismo no descartaba dictaminar, pero no pudo garantizarse el quórum ni las firmas. El plenario finalmente fue reprogramado para el próximo martes 27 y se abortó la posibilidad de abordar el tema en la sesión del miércoles.

Según trascendió el fin de semana, desde Estados Unidos bajó un reclamo para frenar la iniciativa, o en todo caso modificarla, para salvar a empresas estadounidenses de las sanciones que se aplicarán por la exploración y explotación ilegal de recursos naturales en la zona de las Islas Malvinas. El asesor presidencial Santiago Caputo, mentor del proyecto, salió a negar la versión.

El debate también se enrareció por la reciente decisión de Argentina de abstenerse en una votación contra el colonialismo en el marco de las Naciones Unidas, en un guiño al gobierno de Donald Trump. Según denuncian en la oposición, esa posición diplomática rompió con la tradición histórica de reclamar la descolonización.

“Es evidente que la abstención argentina en una votación tan importante para nuestro país ha contribuido decididamente a la posición colonialista defendida por Estados Unidos de disolver el único órgano multilateral que ha reconocido la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas”, advirtió el diputado y excanciller Jorge Taiana.