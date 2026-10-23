Malvinas: el Gobierno minimiza la preocupación de Estados Unidos y sigue la disputa en el Congreso

El Gobierno relativizó la preocupación de Estados Unidos por el impacto que el proyecto de soberanía sobre Malvinas podría tener en empresas de ese país y aseguró que la iniciativa no será modificada por presiones externas. Mientras tanto, el oficialismo continúa sin conseguir dictamen en el Congreso, en medio de diferencias con la oposición sobre puntos centrales de la propuesta.

Milei sostiene su ley de soberanía sobre Malvinas pese a la inquietud de Estados Unidos

Según detalló Infobae, la inquietud de Washington quedó expuesta durante una conferencia en el Palacio San Martín, cuando Christopher Landau, número dos del Departamento de Estado, afirmó que su país observa los intereses de sus compañías, aunque también “respeta el proceso legislativo de la gran nación argentina”.

En la Casa Rosada destacaron esa última aclaración y consideraron que la postura estadounidense era previsible. “Estados Unidos mira los intereses de sus empresas, como cualquier país”, sostuvo un dirigente oficialista citado por el medio nacional. Además, insistieron en que las compañías que operen en la Argentina deberán cumplir con las leyes nacionales.

El proyecto, impulsado por Javier Milei y elaborado por Santiago Caputo, busca reemplazar la legislación de 2011, ampliar las sanciones contra quienes faciliten la explotación de recursos en las islas y crear un Consejo de Seguridad Nacional.

Sin embargo, las negociaciones parlamentarias siguen trabadas. El plenario de comisiones previsto para el martes fue cancelado, luego de cuatro reuniones sin acuerdo. Aunque existe consenso sobre las penalidades para las empresas que exploten recursos en la zona, la oposición cuestiona el artículo que prevé hasta 12 años de prisión por campañas de desinformación financiadas desde el exterior y rechaza la composición propuesta para el nuevo organismo.

En paralelo, Milei recibirá este viernes a funcionarios del Departamento de Estado, en un encuentro que pondrá a prueba la relación bilateral frente a una de las iniciativas emblemáticas de su gestión.