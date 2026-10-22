Malvinas: Estados Unidos dijo que sigue de cerca la ley de soberanía argentina

Landau defendió la reforma de la ONU y habló de las sanciones por Malvinas. Foto: Clarín Fotografía

El vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, afirmó que Washington sigue “con interés” el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que prevé sanciones para empresas vinculadas con la explotación de recursos en las Islas Malvinas sin autorización argentina. También defendió la propuesta de reformar las Naciones Unidas, que contempla la posible disolución del Comité de Descolonización (C-24).

Estados Unidos sigue con interés la ley argentina sobre Malvinas

Durante una conferencia de prensa en el Palacio San Martín, junto al canciller Pablo Quirno, Landau sostuvo que la administración de Donald Trump busca agilizar el funcionamiento del organismo internacional y cuestionó el desempeño del comité, al considerar que “a través de los años no han hecho casi nada”. Además, señaló que ese foro adoptó posiciones “bastante radicales” contra Estados Unidos en cuestiones como Puerto Rico.

Sobre las posibles sanciones a compañías estadounidenses, el funcionario aclaró que las leyes argentinas corresponden a las autoridades locales, aunque reconoció que Washington sigue los intereses de sus empresas. La iniciativa podría alcanzar a operadores directos en el archipiélago y también a filiales, accionistas, intermediarios financieros y proveedores vinculados con actividades hidrocarburíferas.

Quirno calificó el reclamo de soberanía como “innegociable” y defendió la nueva legislación. Según explicó, la normativa vigente no brinda herramientas suficientes para proteger los intereses argentinos. Aseguró que el proyecto no apunta contra ninguna empresa en particular y sostuvo que las compañías deberán elegir entre operar en el continente o mantener actividades que Argentina considera ilegítimas en las islas.

Aunque el canciller afirmó que una eventual desaparición del C-24 no afectaría la posición nacional, reconoció que se trata de un espacio relevante para presentar el reclamo anual.

La reunión también incluyó anuncios de cooperación bilateral en seguridad, ciberseguridad y protección de la infancia. En paralelo, Landau defendió el uso de restricciones de visas como herramienta de política exterior y advirtió que Washington no busca admitir a personas que considere una amenaza para su seguridad.