Malvinas: el Tribunal del Mar fijó las audiencias por la explotación petrolera británica

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) fijó para el 10 y 11 de noviembre de 2026 las audiencias orales por el pedido de Argentina para frenar la explotación petrolera británica en el Atlántico Sur. El reclamo apunta al proyecto Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, mientras se constituye el tribunal arbitral que analizará el fondo de la controversia.

El conflicto petrolero por Malvinas llega a una instancia clave

Según detalló Infobae, la decisión fue formalizada mediante una orden firmada por el presidente del organismo, el juez Maurice Kamga, una semana después de que el Gobierno de Javier Milei solicitara medidas provisionales. Las audiencias serán públicas y se transmitirán en vivo por la página web del tribunal, con posibilidad de asistencia presencial mediante registro previo.

Argentina reclama que el Reino Unido impida el inicio o la continuidad de la explotación, se abstenga de utilizar información de exploración en perjuicio de los derechos argentinos y no otorgue nuevas licencias que agraven la disputa.

Uno de los argumentos centrales de la presentación es el riesgo ambiental. El escrito advierte que un derrame podría alcanzar aguas argentinas y cita un plan de contingencia de Premier Oil que estima una probabilidad del 30% de que el petróleo cruce el límite marítimo internacional después de 30 días. Para un crudo más liviano, la probabilidad sería del 100% en 14 días.

El proyecto está liderado por Navitas Petroleum, que controla el 65%, y Rockhopper Exploration, con el 35%. Ambas empresas proyectan iniciar la producción en el primer trimestre de 2028, mientras que la perforación de la primera fase comenzaría a principios de 2027.

El Reino Unido confirmó que participará del procedimiento, pero defendió la vigencia de las licencias y la continuidad de las actividades hidrocarburíferas. También advirtió que podría adoptar medidas legales frente a acciones argentinas que considere obstáculos al comercio.

Si el ITLOS concede las medidas solicitadas, su cumplimiento será obligatorio para las partes. El tribunal deberá evaluar su jurisdicción, la urgencia del caso y la proporcionalidad de las medidas antes de resolver.