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Marcha Federal Universitaria: las movilizaciones de este jueves en Neuquén, Río Negro y el Congreso
La quinta Marcha Federal Universitaria tendrá concentraciones en distintas ciudades de Neuquén y Río Negro, además de una convocatoria central frente al Congreso de la Nación. La protesta reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y suma otros pedidos al Gobierno.
Este jueves se realiza la quinta Marcha Federal Universitaria en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento. En Neuquén, Roca, Bariloche y Viedma habrá concentraciones y movilizaciones, en una jornada que también tendrá como escenario central el Congreso de la Nación.
La protesta reúne a docentes, estudiantes, no docentes y organizaciones sindicales, que exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. A la convocatoria además se suman reclamos por la emergencia en discapacidad, pediátría, la Ley de Tierras y la derogación del DNU 70/2023. Estos son los horarios y actividades previstas en cada ciudad.
Quinta Marcha Federal Universitaria: las movilizaciones en distintos puntos del país
15/10 10:58
Marcha Federal Universitaria en Roca: horario y lugar de concentración
En Roca, la concentración está prevista para las 17 en la Plaza San Martín, con una movilización anunciada para las 18. La convocatoria busca reunir a docentes, estudiantes y trabajadores universitarios, junto con organizaciones que acompañan el reclamo por el presupuesto educativo
15/10 11:01
Marcha Universitaria en Viedma: puntos de encuentro y recorrido
En Viedma, la convocatoria difundida un punto de encuentro a las 15.30 en la intersección de 25 de Mayo y bulevar Contín, donde está previsto que se incorporen nuevas columnas a la movilización. También habrá una concentración inicial en la rotonda Islas Malvinas.
15/10 10:54
Marcha Universitaria en Bariloche: dónde será la concentración
En Bariloche, las actividades comenzarán a las 15 con la confección de carteles y banderas en el Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) de la UNCo. La convocatoria principal está prevista para las 17.30 en la intersección de las calles Onelli y Moreno.
15/10 10:52
Marcha Federal Universitaria en Neuquén: concentración y recorrido
En Neuquén, la concentración está prevista para las 17 en el playón de la UNCo. La convocatoria reúne a representantes de la comunidad universitaria, organizaciones gremiales y sectores sociales que acompañan el reclamo por la educación pública. La marcha iniciará a las 18 por la Avenida Argentina. Entre los reclamos figuran la actualización de los salarios y las becas, además de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
15/10 10:51
Operativo de seguridad con vallados en las inmediaciones del Congreso
Los ministerios de Seguridad de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires anticiparon un operativo con participación de las fuerzas de seguridad y vallados en los alrededores del Congreso y la Plaza de Mayo. La convocatoria también prevé la participación de la CGT, las dos CTA, ATE y organizaciones sociales y políticas.
15/10 10:45
Marcha universitaria en el Congreso: horarios, reclamos y operativo de seguridad
Las primeras columnas tienen previsto reunirse en las inmediaciones del Congreso desde las 11. La convocatoria incluye a organizaciones sociales, sindicales y políticas, además de colectivos vinculados con la discapacidad y otros sectores que comparten reclamos al Gobierno.
Los gremios docentes y las agrupaciones estudiantiles comenzarán a reunirse desde las 13.30, como parte de la organización de la marcha universitaria. La convocatoria central de las universidades está prevista para las 16.
Los gremios docentes y las agrupaciones estudiantiles comenzarán a reunirse desde las 13.30, como parte de la organización de la marcha universitaria. La convocatoria central de las universidades está prevista para las 16.
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