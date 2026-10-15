Marcha Federal Universitaria: las movilizaciones de este jueves en Neuquén, Río Negro y el Congreso

Este jueves se realiza la quinta Marcha Federal Universitaria en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento. En Neuquén, Roca, Bariloche y Viedma habrá concentraciones y movilizaciones, en una jornada que también tendrá como escenario central el Congreso de la Nación.

La protesta reúne a docentes, estudiantes, no docentes y organizaciones sindicales, que exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. A la convocatoria además se suman reclamos por la emergencia en discapacidad, pediátría, la Ley de Tierras y la derogación del DNU 70/2023. Estos son los horarios y actividades previstas en cada ciudad.