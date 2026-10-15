Marcha universitaria: el Gobierno denunciará a los manifestantes detenidos en el Congreso

El Ministerio de Seguridad trabaja en una denuncia penal contra los manifestantes que protagonizaron los incidentes durante la marcha universitaria de este jueves frente al Congreso. La presentación incluirá acusaciones por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado.

Marcha universitaria: el Gobierno prepara una denuncia penal por los incidentes

Según informó el Gobierno, el equipo jurídico de la cartera reúne imágenes y registros audiovisuales para identificar a los responsables de las agresiones y los destrozos ocurridos en la Plaza de los Congresos y sus alrededores. El material será incorporado como prueba en la investigación judicial.

Según detalló Infobae, los enfrentamientos dejaron al menos 25 detenidos y ocho efectivos de las fuerzas federales heridos: cuatro integrantes de la Gendarmería Nacional, dos de la Prefectura Naval y dos de la Policía Federal. Los incidentes se produjeron después de la caída de la sesión en la Cámara de Diputados, cuando grupos de manifestantes se desprendieron de la columna principal y arrojaron piedras y otros objetos contra los uniformados.

Entre los detenidos hubo un adolescente de 14 años, aprehendido por la Policía de la Ciudad en la esquina de Montevideo y Bartolomé Mitre mientras arrojaba piedras contra un móvil policial. La Unidad Fiscal de Flagrancia Este dispuso la intervención del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para atender el caso, de acuerdo con el procedimiento previsto para menores de edad.

Por otra parte, una estimación preliminar del Gobierno porteño calculó en $90 millones los daños ocasionados durante los disturbios. Los destrozos afectaron el mobiliario urbano, las veredas, los canteros y los espacios verdes de la plaza y las zonas próximas al Parlamento.

La movilización había sido convocada en defensa de la educación pública universitaria, pero terminó con enfrentamientos entre grupos de manifestantes y las fuerzas de seguridad desplegadas en el perímetro del Congreso.