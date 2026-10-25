María Corina Machado volvió a Venezuela tras diez meses fuera del país: «Estoy aquí, con ustedes»

La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, regresó a Venezuela después de casi diez meses fuera del país. Este domingo 25 de octubre, anunció su regreso a través de las redes sociales con un mensaje breve: «Estoy aquí. Con ustedes».

Poco después, su equipo difundió imágenes de la dirigente en la iglesia de Santa Rosa, en el estado de Lara, donde se reunió con simpatizantes para agradecer por su regreso. El excandidato presidencial Edmundo González Urrutia también confirmó que Machado se encontraba nuevamente en territorio venezolano y celebró su vuelta.

La dirigente había salido del país en diciembre de 2025 para viajar a Oslo, Noruega, donde recibió el Premio Nobel de la Paz. Desde entonces, mantuvo gran parte de su actividad política desde el exterior, mientras buscaba regresar para encabezar la estrategia opositora dentro de Venezuela.

Estoy aquí. Con ustedes — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 25, 2026

Su retorno se produce en un escenario de incertidumbre sobre el futuro político del país y la convocatoria a nuevas elecciones.

El registro digital para los venezolanos en el exterior

En paralelo con su regreso, el espacio político de Machado puso en marcha la plataforma digital Constructores, una iniciativa que busca identificar a los venezolanos que viven dentro y fuera del país y facilitar la actualización de sus datos para una eventual inscripción electoral.

La propuesta apunta especialmente a quienes emigraron y necesitan actualizar su información para poder participar en futuros comicios. La plataforma fue presentada como una herramienta de organización ciudadana, abierta a venezolanos mayores de edad, independientemente de su posición política.

En una publicación difundida en redes sociales, Machado advirtió que cerca de diez millones de venezolanos podrían quedarse sin votar. El registro busca conocer dónde se encuentran los ciudadanos y contribuir a que puedan ejercer su derecho al sufragio si se habilita un nuevo proceso electoral.

La iniciativa invita a los interesados a completar sus datos desde el teléfono celular. Según la comunicación difundida por la organización, el objetivo es construir un registro que permita dimensionar la cantidad de venezolanos que viven fuera de su país y promover su participación política.

Un regreso con la mirada puesta en el futuro político

La vuelta de Machado marca un nuevo capítulo para la oposición venezolana, que busca recuperar protagonismo dentro del país y avanzar hacia nuevas elecciones.

El regreso también abre interrogantes sobre los próximos pasos de la dirigente y su papel en una eventual transición política. Por ahora, su mensaje público estuvo dirigido a sus seguidores, con una frase que sintetizó su reaparición: «Estoy aquí, con ustedes».

Trump habló sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela

Consultado por el regreso de la dirigente opositora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la calificó como una mujer «muy agradable» y recordó que Machado le entregó su Premio Nobel de la Paz. «Espero que esté a salvo», agregó, aunque evitó dar precisiones sobre su futuro político y el papel que tendrá Washington en esta nueva etapa de Venezuela.

«Pero nos está yendo realmente bien en Venezuela», afirmó Trump, en referencia a la relación de su administración con el país. Días antes, el mandatario había considerado que sería «interesante» una eventual elección en la que Machado compitiera con la presidenta interina, Delcy Rodríguez.