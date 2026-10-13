Donald Trump afirmó que sale una cantidad «tremenda» de petróleo de Venezuela y destacó «la gran relación» con Delcy Rodrigues

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que mantiene una «gran relación» con las nuevas autoridades de Venezuela luego de la captura en enero de Nicolás Maduro.

Así lo sostuvo durante un acto en el estado de Ohio. Además dijo que la cantidad de petróleo que sale del país caribeño es «tremenda» potenciado por los acuerdos alcanzados con la mandataria interina, Delcy Rodríguez.

Donald Trump sobre Venezuela

Trump manifestó que se hizo «escala en Venezuela en uno de los mayores ataques militares de la historia» y señaló que «pagamos el coste de esa guerra unas 35 veces, y aún no hemos terminado».

Resaltó la cantidad de crudo que sale del país. «¿Recuerdan la expresión ‘Perfora, nena, perfora’? No esperaba decirlo en Venezuela, pero es lo que estamos haciendo», expresó el presidente.

Un manifestante interrumpió mitin de Donald Trump

Durante el acto en Ohio, un manifestante que vestía una camiseta con el lema «Liberen los archivos de Epstein» interrumpió el mitin de Trump.

Antes de que la persona fuera escoltada fuera del evento, un video mostró a otros asistentes agarrando, empujando y tirando del cabello de la persona.

El presidente se burló del manifestante desde el escenario y dijo que quienes interrumpen sus mítines son «escoria».

Se dejaron mensajes solicitando más información a la policía de Youngstown y a la oficina del sheriff del condado de Mahoning.