Máximo Kirchner prometió auditar el RIGI si el peronismo vuelve al Gobierno

El diputado nacional Máximo Kirchner advirtió que, si el peronismo regresa al poder en 2027, auditará los proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Además, calificó a Mauricio Macri como un presidente “peor” que Javier Milei y ratificó que su candidata para las próximas elecciones es Cristina Kirchner.

Máximo planteó revisar las inversiones del RIGI y confirmó a Cristina como su candidata

En declaraciones a Radio con Vos, el referente de La Cámpora cuestionó los beneficios fiscales y aduaneros que contempla el régimen impulsado por el Gobierno libertario. “Habrá que auditar proyecto por proyecto y ver cómo se fue haciendo”, sostuvo, aunque aclaró que las inversiones que cumplan con las condiciones establecidas deberán continuar, por tratarse de derechos adquiridos.

Kirchner advirtió sobre la posibilidad de que algunas compañías obtengan los beneficios y luego vendan sus proyectos sin concretar las inversiones comprometidas. También cuestionó las ventajas de las grandes empresas frente a las pequeñas y medianas compañías argentinas, especialmente por la exención de derechos de importación para maquinaria.

“Estamos hablando de gigantes globales”, afirmó. Además, señaló que algunos emprendimientos ya estaban proyectados o en marcha antes de la implementación del régimen y consideró que recibieron beneficios superiores a los esperados.

En otro tramo de la entrevista, Kirchner calificó a Macri como “el peor presidente” desde el regreso de la democracia y cuestionó el endeudamiento de 2018. Según sostuvo, el expresidente recibió en 2015 un país en mejores condiciones económicas que las que encontró Milei al asumir.

Respecto de las elecciones de 2027, manifestó su confianza en que el peronismo llegará unido y defendió la necesidad de construir una síntesis entre los distintos sectores. “Mi candidata, y vamos a pelear para eso, es Cristina”, aseguró, pese a la inhabilitación de la expresidenta para ejercer cargos públicos por su condena firme en la causa Vialidad.

También reconoció que hace tiempo no habla con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y cuestionó las recientes declaraciones del expresidente Alberto Fernández sobre Cristina Kirchner.