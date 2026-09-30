Demoraron a Máximo Kirchner en San Luis por un auto con pedido de secuestro

El diputado nacional Máximo Kirchner fue demorado este miércoles en un puesto limítrofe de Justo Daract, en el ingreso a la provincia de San Luis, luego de que el vehículo que conducía fuera identificado con un pedido de secuestro vinculado a la causa Hotesur.

Máximo Kirchner fue demorado en San Luis

Según un parte de la Policía de San Luis difundido por La Nación, el procedimiento ocurrió pasadas las 14, cuando se activó el “Anillo Digital Federal” por un pedido de secuestro emitido mediante un oficio judicial federal.

Kirchner circulaba por la ruta nacional 7 al volante de una Honda CR-V, que figuraba en el oficio judicial relacionado con la causa “Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/Info. Art. 303 del CP, a nombre de Máximo Carlos Kirchner”. El legislador se dirigía hacia San Juan, donde tiene previstas actividades políticas este jueves.

El vehículo fue detenido y el diputado quedó demorado mientras el personal policial realizaba las actuaciones correspondientes ante la Justicia para determinar los pasos a seguir.

Máximo Kirchner se encuentra procesado en la causa Hotesur y próximo a afrontar un juicio. Fuentes cercanas al dirigente de La Cámpora señalaron al medio nacional que suele trasladarse en ese vehículo y que ya fue detenido en otros controles sin inconvenientes. Según esa versión, lo ocurrido en San Luis se debió a un error de la Policía provincial.

Con información de La Nación