Mesa política con mira en las PASO: el Gobierno estira las negociaciones y evalúa convocar a extraordinarias

El Gobierno nacional transita horas decisivas para intentar destrabar la eliminación o suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Esta iniciativa representa una de las principales prioridades legislativas de la administración libertaria. Sin embargo, el oficialismo todavía no cuenta con los votos necesarios en el Congreso y el tratamiento parlamentario podría extenderse hasta las sesiones extraordinarias si no consigue acuerdos antes del cierre del período ordinario.

De acuerdo a la información publicada por Infobae, la jornada de este martes agrupa una serie de reuniones al más alto nivel. La cúpula libertaria diagrama un encuentro en el marco de la mesa política para luego recibir a los representantes del PRO, con la reforma electoral en el centro de la escena en ambos casos. Para seguir de cerca estos acontecimientos, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no se sumó a la comitiva del presidente Javier Milei con destino a España y se quedó en Buenos Aires, a la vez que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, avanza con las conversaciones con los mandatarios provinciales.

La mesa política libertaria y los tiempos legislativos

Por el momento, los diálogos de Santilli con las provincias no se transformaron en respaldos concretos para eliminar las PASO. La mesa política del oficialismo todavía no definió el cronograma que pretende para la aprobación de la iniciativa. Tiempo atrás, la Casa Rosada pretendía sancionar esta medida entre finales de octubre y principios de noviembre.

El texto se encuentra trabado en el Senado de la Nación. Allí, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, espera todavía que se planteen las nuevas metas de plazos para retomar las negociaciones con los otros espacios. Asimismo, la exministra de Seguridad aguarda aún que Santilli le confirme si tiene el apoyo explícito de los gobernadores.

Estos actores resultan clave para avalar la medida. El jefe de Gabinete dio varios pasos en ese sentido en Francia, cuando juntó a 13 mandatarios locales durante el evento Argentina Week para intentar cerrar en París los acuerdos electorales que no pudo alcanzar en Buenos Aires, pero las desconfianzas continúan latentes.

Frente a estas dificultades, en las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional comenzó a tomar fuerza la idea de dejar el debate sobre las primarias para el verano. Esta decisión permitiría ganar más tiempo para las negociaciones electorales y concentrar los esfuerzos en otros proyectos pendientes.

Un integrante de la mesa política explicó la situación a Infobae: “No sé si es solo por la falta de votos, entre nosotros también hay divergencias en el timing para los cierres”. Ante una eventual postergación, la estrategia oficial consiste en especular con la fecha de la confirmación de los acuerdos con los aliados para “obtener el mejor resultado posible” para La Libertad Avanza.

Desde el entorno de Karina Milei aportaron su visión al respecto de la línea temporal de los comicios. “Además, nosotros vamos a estar más competitivos entrando el año electoral. Igual, todo esto es la foto de hoy y cualquier cosa puede terminar ocurriendo”, aclararon ante la consulta periodística.

Para revisar el estado de las tratativas parlamentarias, el grupo pautó un nuevo encuentro este martes a las 13 en la Casa Rosada. La cita incluye a la secretaria general de la Presidencia, Santilli, Bullrich, el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; su primo y armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Prensa y Comunicación, Fabián Fernández.

Con este escenario, el Ejecutivo podría verse obligado a convocar eventualmente a sesiones extraordinarias. Esta opción era resistida en la cúpula libertaria hace tan solo unos días, cuando la meta era sancionar todos los proyectos este año.

El equipo buscará definir si cuenta con las voluntades para avanzar con una eliminación definitiva o si debe aceptar una suspensión limitada a las elecciones de 2027. Santilli mantiene una mirada optimista, asegura que la reforma electoral será aprobada y continúa al frente de las gestiones provinciales.

La negociación con el PRO y la postura del peronismo

La estrategia del oficialismo enfrenta límites claros. Los mismos espacios que impidieron el quórum de la oposición la semana pasada para proteger el mega decreto 70/2023 mantienen reparos sobre diversos aspectos de la agenda oficial. El PRO es uno de esos actores y vuelve a ser una pieza clave en la discusión por las PASO.

Tras la reunión de la mesa política, Santilli y los Menem recibirán este martes en la Casa Rosada a Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, representantes del partido fundado por Mauricio Macri. El entorno de los dirigentes amarillos anticipó al portal de noticias la tónica de la cumbre: “Vamos a ir al encuentro con una variedad amplia de temas a discutir”.

La postura del bloque aliado se mantiene firme. Proponen hacer las primarias optativas para las fuerzas que necesiten resolver sus internas, pero rechazan de plano eliminarlas o suspenderlas.

Este será el primer encuentro formal desde el 24 de septiembre, luego de varias semanas de diferencias por las modificaciones vinculadas a discapacidad, la coordinación parlamentaria y el armado electoral rumbo a 2027.

En el oficialismo conviven distintas posturas. Algunos confían en que “todavía están en plazo” para eliminar las PASO, mientras en otra parte del Ejecutivo admiten que el margen se achica y las prioridades cambiaron.

La lectura libertaria repite que las primarias no son una herramienta que les “quite el sueño”. Afirman que el desempeño del Presidente dependerá principalmente de la evolución de la economía y la gestión. No obstante, en los despachos de la Casa Rosada consideran que la eliminación permitiría evitar un calendario de múltiples votaciones y reducir los costos asociados a esa instancia.

En la vereda opuesta, el peronismo ya ratificó su rechazo a la iniciativa. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó la intención gubernamental y sostuvo que el objetivo del oficialismo es impedir la organización de la oposición para enfrentar una eventual reelección de Milei. El contacto con el PRO y las charlas de Santilli con los gobernadores definirán si el Gobierno insiste con un tratamiento inmediato o si traslada la reforma a las sesiones extraordinarias.

La mega sesión en Diputados y la agenda legislativa

La discusión por la reforma electoral convive con una semana marcada por la mega sesión que La Libertad Avanza convocó para este miércoles en la Cámara de Diputados. Con el Presidente en España, el oficialismo buscará aprovechar la jornada para ordenar parte de su agenda legislativa.

El plan oficial es blindar definitivamente el DNU 70 y consolidar los acuerdos con los sectores necesarios para avanzar más adelante con las PASO y el Presupuesto 2027. Además, la sesión incluirá el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

A este texto se le incorporó un capítulo para restituir límites a la venta de tierras rurales a extranjeros. Con esa modificación, el Gobierno apunta a dejar sin efecto el artículo del Decreto que había eliminado esas restricciones y preservar así el resto de la norma.

El temario también contempla los proyectos oficiales sobre discapacidad y endeudamiento familiar o morosidad. Estas medidas fueron elaboradas como respuesta a las iniciativas que impulsaba la oposición en el Congreso.

Finalmente, La Libertad Avanza se vio obligado a postergar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El debate iba a reanudarse este martes en comisiones y el oficialismo no descartaba dictaminar, pero no pudo garantizarse el quórum ni las firmas. El plenario finalmente fue reprogramado para el próximo martes 27 y se abortó la posibilidad de abordar el tema en la sesión del miércoles.

Según trascendió el fin de semana, desde Estados Unidos bajó un reclamo para frenar la iniciativa, o en todo caso modificarla, para salvar a empresas estadounidenses de las sanciones que se aplicarán por la exploración y explotación ilegal de recursos naturales en la zona de las Islas Malvinas. El asesor presidencial Santiago Caputo, mentor del proyecto, salió a negar la versión.

El debate también se enrareció por la reciente decisión de Argentina de abstenerse en una votación contra el colonialismo en el marco de las Naciones Unidas, en un guiño al gobierno de Donald Trump. Según denuncian en la oposición, esa posición diplomática rompió con la tradición histórica de reclamar la descolonización.