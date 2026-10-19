«Este Gobierno pudo hacerlo»: Karina Milei rompió el silencio público y debutó en un acto oficial en Devoto

El Gobierno nacional dio por finalizada la primera etapa de la mudanza de la cárcel de Villa Devoto. La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, habló por primera vez en un acto oficial de gestión para anunciar los resultados del traslado hacia el Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz.

Acompañada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la funcionaria tomó el micrófono dentro de la unidad penal porteña para comunicar el fin de la fase uno del operativo y apuntar a las gestiones anteriores.

El mensaje y el reclamo de 2018: qué dijo Karina Milei en su primer discurso oficial

Durante la conferencia de prensa, Karina Milei hizo referencia a su residencia previa en la zona para justificar el impacto de la medida. «Yo viví acá muchos años y conozco las dificultades que causaba. Viene una parte importante de devolverles a los vecinos este espacio», declaró.

El cierre de la cárcel de Devoto se acordó mediante un convenio firmado en 2018 por las administraciones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. La fecha límite para la mudanza era el año 2020, pero el proceso quedó interrumpido.

«Es un día de celebración porque esta era una promesa de muchos años y este Gobierno pudo hacerlo realidad en pocos meses», afirmó la Secretaria General.

Los datos del traslado de Devoto a Marcos Paz: cómo es el operativo

Para ejecutar la mudanza, el ministerio de Seguridad creó un Comando Unificado Federal. Los números informados por el Gobierno sobre el traslado son: