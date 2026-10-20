Nación aprobó las garantías del préstamo de US$ 60 millones para modernizar el sistema de salud de Río Negro

El Gobierno nacional aprobó los modelos de los contratos de garantía y contragarantía para el préstamo de hasta US$ 60 millones que Río Negro tramita ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La medida se oficializó ayer mediante decreto y fue publicado en el Boletín Oficial.

Es el segundo préstamo que el BID aprueba para la provincia de Río Negro. Son 60 millones de dólares que se destinarán a múltiples mejoras en el sistema de salud provincial y se suman a los 80 millones que permitirán fortalecer la producción en los valles de Viedma, Guardia Mitre, Conesa, Chimpay y Belisle, en especial sobre la margen norte del río Negro.

Según comunicó Provincia la aprobación representa un nuevo avance para concretar el financiamiento, que estará destinado a modernizar el sistema público de salud a través de herramientas digitales. El paso administrativo no implica que los fondos ya estén disponibles, sino que permite avanzar con la formalización del crédito.

El proyecto busca mejorar la integración de la información clínica, fortalecer la gestión sanitaria y facilitar el seguimiento de los pacientes. También apunta a reducir enfermedades evitables y mejorar el acceso a la atención, especialmente para personas con Cobertura Pública Exclusiva que requieren cuidados por enfermedades cardiometabólicas y oncológicas.

Qué establece la contragarantía del crédito de US$ 60 millones del BID para Río Negro

El préstamo forma parte de una línea de crédito condicional para proyectos de inversión, acordada entre la Argentina y el BID el 29 de septiembre de 2026. Con el Decreto 1227/2026, Nación aprobó los modelos contractuales que respaldarán las obligaciones financieras que asuma la provincia.

La garantía aprobada establece que el Estado nacional respaldará ante el BID las obligaciones financieras que asuma Río Negro por el préstamo de hasta US$ 60 millones, y se comprometerá a responder en los términos previstos en el contrato si la provincia no cumple con sus compromisos de pago.

En tanto, el decreto establece que, si Río Negro no cumple con los pagos, la provincia deberá autorizar al Estado nacional a realizar las gestiones correspondientes para el “débito automático de los fondos de la Cuenta de Coparticipación Federal de Impuestos o del régimen que la reemplace, por hasta el total del monto adeudado”.

La gestión del financiamiento está a cargo del Gobierno provincial, a través del Ministerio de Hacienda y la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (Upcefeu), en articulación con el Ministerio de Salud. El objetivo es avanzar con una inversión que permita integrar datos, modernizar la gestión y mejorar el acceso a los servicios públicos de salud.

Tres ejes para modernizar la salud en Río Negro

El plan se organizará en tres áreas. La primera contempla el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica necesaria para digitalizar los servicios y sostener las herramientas de información y gestión.

El segundo componente apunta a desarrollar un sistema digital integrado, que permita reunir y utilizar información clínica para mejorar la atención de los pacientes y respaldar las decisiones sanitarias. El tercero se enfoca en adaptar los procesos de atención y fortalecer las capacidades de los equipos de salud para incorporar las nuevas tecnologías.

Según detalló este medio anteriormente, una parte de los fondos, unos 20 millones de dólares, ya tienen destino: garantizar el equipamiento del segundo y tercer pisos del edificio nuevo del hospital Ramón Carrillo de Bariloche.

Se incorporarán seis quirófanos completos, mesas de anestesias y torres de última tecnología, 24 cunas de neonatología, 12 posiciones de pediatría y el equipamiento de la UTI pediátrica.