Catriel acumula 14 bacheos de emergencia en la Ruta 151: «Es intransitable», dijo Salzotto

El planteo se da en medio de las gestiones para transferir las rutas nacionales 22 y 151 a Río Negro. Foto: Municipio de Catriel.

La Municipalidad de Catriel realizó tareas de bacheo de emergencia en la Ruta Nacional 151 tras el choque fatal en el que murió Luana Natalí Gallardo Leiria, de 15 años. La intendenta Daniela Salzotto explicó a Diario RÍO NEGRO que dispuso maquinaria y trabajadores municipales para intervenir en los sectores más comprometidos «ante la falta de mantenimiento de Vialidad Nacional».

La jefa comunal afirmó que en tres años ya realizaron 14 bacheos con fondos municipales, de los cuales cada uno implica entre dos y tres jornadas de trabajos.

En paralelo, vecinos autoconvocados convocaron a una protesta para este miércoles 21 de octubre, desde las 10, con la advertencia de que realizarán un corte total del tránsito. La jefa comunal aclaró que la medida no es organizada por el municipio y reclamó controles preventivos para reducir los riesgos de nuevos accidentes.

Ruta 151: el municipio hizo bacheos tras el choque fatal

«Luego del accidente y ante la falta de respuesta de Vialidad Nacional, que hacía ya más de 20 días que no venía a hacer mantenimiento de ruta al bacheo, decidí nuevamente salir a hacer bacheo«, sostuvo Salzotto.

La intendenta señaló que la intervención se concentró especialmente en la zona del accidente, que describió como un sector «intransitable» y de riesgo permanente para quienes circulan por allí.

Los trabajos se realizaron con recursos municipales y alcanzaron dos sectores críticos de la ruta, a la altura de los kilómetros 100 y 107, según había informado el Ejecutivo local.

Desde el municipio aclararon que las tareas constituyen una respuesta provisoria frente al deterioro de la calzada. También remarcaron que se necesitan obras de reparación integral para mejorar las condiciones de circulación y prevenir nuevos siniestros.

El choque ocurrió el domingo 18 de octubre, a la altura del kilómetro 104, e involucró a un Volkswagen Gol y una camioneta Ford Ranger. La adolescente murió y otras tres personas resultaron heridas. Según la reconstrucción preliminar de la Policía de Río Negro, el siniestro se habría desencadenado cuando un conductor intentó esquivar un pozo y realizó una maniobra de frenado.

Vecinos convocan a un corte total de la Ruta 151

La convocatoria a la protesta surgió tras el nuevo accidente fatal y el reclamo por el estado de la calzada. Los vecinos autoconvocados anunciaron que se concentrarán este miércoles 21 de octubre, a partir de las 10, en el acceso a Catriel, sobre la Ruta Nacional 151.

De acuerdo con lo difundido por los organizadores, durante una primera etapa permitirán el paso de automóviles y camionetas, mientras que otros vehículos estarán alcanzados por las restricciones. Luego, anticiparon que avanzarán con un corte total que se mantendrá hasta obtener respuestas de las autoridades.

Salzotto aclaró que la protesta no fue convocada por el gobierno local. «Esto no es promocionado por el municipio», afirmó.

Según explicó, desde hace aproximadamente 15 meses el municipio realiza mensualmente un abrazo simbólico y operativos preventivos para visibilizar la situación de la ruta.

Controles en ruta: el pedido de Catriel mientras esperan las obras

Ante la posibilidad de nuevos siniestros, la intendenta reclamó que se dispongan puestos de control preventivo sobre la ruta hasta que comiencen las reparaciones anunciadas por la Provincia.

«Lo que hoy solicitamos son puestos preventivos de control en ruta para tratar de evitarnos accidentes, hasta tanto se inician los trabajos de obra referidos por la provincia», expresó.

El planteo se da en medio de las gestiones para transferir las rutas nacionales 22 y 151 a Río Negro. El gobernador Alberto Weretilneck anticipó que está previsto firmar el traspaso con Vialidad Nacional el 29 de octubre y que las reparaciones urgentes comenzarían a fines de noviembre.

Mientras tanto, el municipio recurrió a tareas de bacheo para intervenir en los sectores más comprometidos, en un contexto de creciente preocupación en Catriel por las condiciones de seguridad vial.