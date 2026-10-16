Neuquén paga cuota en dólares de un bono que fue emitido hace casi diez años

El gobierno de Neuquén enfrenta este mes uno de los dos con concentración de vencimiento de su deuda en dólares

La provincia de Neuquén avisó que el próximo 27 pagará US$ 29.012.650,30 para amortizar capital del Tideneu, uno de los bonos internacionales que arrastra de gestiones anteriores.

El pago corresponde al “sexto cupón semestral de amortización” establecido en la reestructuración de la deuda provincial de 2020.

La cifra se suma al calendario de vencimientos que enfrenta la administración de Rolando Figueroa. El aviso oficial presentado ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires indica que el título tiene actualmente un valor nominal de US$ 377.164.454 y vence el 27 de abril de 2030.

El Tideneu fue creado por la Provincia en 2017. El decreto que estableció el programa autorizó emisiones por hasta US$ 366,1 millones. El título que ahora está en proceso de amortización fue emitido originalmente el 27 de abril de 2017, con vencimiento previsto para 2025.

Reestructuración y presupuesto

La deuda fue posteriormente reestructurada. El acuerdo con los acreedores se cerró el 24 de noviembre de 2020, con una aceptación del 93% de los tenedores del Tideneu. Tras esa operación, el bono pasó a tener vencimiento en 2030 y un esquema de 13 cuotas semestrales de amortización a partir de abril de 2024.

El documento oficial neuquino precisa que el pago de octubre es el sexto cupón de amortización y que la tasa vigente es de 6,875% nominal anual. El período de intereses comprendido en este servicio va del 27 de abril al 26 de octubre de 2026.

El pago de octubre forma parte de un esquema financiero mucho más amplio. El Presupuesto 2026 proyectó que Neuquén destinó $ 432.951,2 millones al servicio de la deuda pública durante este año, entre amortización de capital e intereses.

Proyecciones e inversiones

La composición muestra una fuerte exposición a la moneda estadounidense: $355.927,1 millones, equivalentes al 82,2% del servicio total, corresponden a deudas contraídas en dólares. Otros $46.324,7 millones (10,7%) corresponden a obligaciones en pesos y $30.699,4 millones (7,1%) a deudas cuyo pago está expresado en dólares más actualización CER.

Los bonos Ticade y Tideneu aparecen entre los principales compromisos dentro de ese calendario, junto con Letras del Tesoro y otros préstamos financieros. El presupuesto también contempla pagos a organismos multilaterales y al Estado nacional

El gobernador planteó durante el balance de sus primeros 1.000 días de gestión, realizado el 22 de septiembre que, con el crecimiento de los ingresos provinciales, Neuquén podría optar en 2030 entre “cancelar toda la deuda pública o destinar parte del excedente a un fondo soberano”.

Impacto del RIGI

La explicación está vinculada al impacto que el mandatario proyecta para el RIGI sobre la actividad hidrocarburífera. Según sus cálculos, la provincia podría recibir hasta US$2.400 millones adicionales acumulados hacia 2030 como consecuencia de la aceleración de inversiones. En una exposición oficial, Figueroa afirmó que el superávit previsto para 2029 permitiría decidir si se cancela la totalidad de la deuda.

El gobierno neuquino no emite letras desde diciembre de 2023.

El desglose de los pagos del mes

Octubre, el mes más pesado de lo que resta del año: el servicio de la deuda prevé pagos por $74.003,6 millones .

Composición: 71,2% amortizaciones (unos $52.690 millones) y 28,8% intereses y comisiones (unos $21.313 millones).

Qué explica el pico: el vencimiento del sexto cupón de amortización de TIDENEU por USD 29,0 millones, más USD 8,0 millones de intereses. A esto se suman las cuotas mensuales del préstamo Credit Suisse, los contratos de leasing, el préstamo con BPN SA y el Programa Federal de Desendeudamiento.