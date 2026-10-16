Adriana de Cinco Saltos y Cecilia de Neuquén ganaron los dos Toyota Yaris 0KM de Diario RÍO NEGRO

El sorteo de los dos Toyota Yaris 0KM por el Día de la Madre que lanzó el Diario RÍO NEGRO, ya tiene sus ganadoras. Tras meses de recibir miles de cupones de cada rincón de la Patagonia, la suerte se definió este viernes 16 de octubre en una transmisión especial cargada de adrenalina y momentos compartidos con los lectores.

El momento de la verdad

La primera gran noticia de la jornada llegó para Adriana Elena Pasta, de Cinco Saltos, quien se convirtió en la primera ganadora del sorteo. Minutos después, el azar benefició a Cecilia Brein de Neuquén capital con el segundo Toyota Yaris 0KM, completando así la entrega de los premios principales de esta edición memorable.

Así se vivió el gran sorteo:

El sorteo se realizó con éxito y se transmitió en vivo a través de nuestro canal de streaming y redes sociales. Para participar, los lectores compraron la edición impresa de Diario RÍO NEGRO, completaron el cupón correspondiente y lo depositaron en las urnas habilitadas, siendo este el único canal válido de participación.

Aunque este sorteo concluyó, pronto habrá nuevas oportunidades. La modalidad será la misma: con la compra del diario papel, cada ejemplar impreso suma una nueva chance de ganar.

Conocé las historias de las primeras dos ganadoras de los Yaris que sorteó Diario RÍO NEGRO

El 114 aniversario de Diario RÍO NEGRO no fue uno más y por primera vez en la historia se sortearon dos autos 0KM para reconocer a nuestros lectores más fieles. Quedaron postales inolvidables y dos historias que reflejan el valor de este premio en la vida cotidiana de nuestra comunidad.

Para la ganadora de Roca, el auto no es solo un vehículo, sino una mejora sustancial en la rutina de su familia. Entre lágrimas, destacó lo que más valoraba de su nuevo Toyota:

«Que mi hijo esté calentito cuando lo llevo a la escuela no tiene precio», confesó a Diario RÍO NEGRO. Para ella, el premio llegó en el momento justo, transformando el traslado diario al colegio en un momento de confort y seguridad.

Diario RÍO NEGRO le cumplió el deseo a Vanesa y a Eugenio: del R12 al Toyota Yaris 0KM. (Foto: Juan Thomes)

“Cada día que me levantaba en el invierno, se me congelaba el R12 y no arrancaba, pensaba: porque no tengo un auto. No me quejo, pero ahora lo voy a aprovechar para ir a trabajar, para dejar a mi hijo en la escuela y seguro aprovechemos para hacer algún viajecito”, aseguró Vanesa

«Todavía no caigo»: la sorpresa de Guillermina en Cinco Saltos

En Cinco Saltos, la sorpresa fue total para Guillermina. Tras enterarse de que su cupón había sido el elegido, la incredulidad dio paso a una alegría desbordante que compartió con sus seres queridos.

«Todavía no caigo», repetía emocionada mientras conversaba con este medio. Su historia es la de miles de lectores que día a día eligen informarse con nosotros y que, esta vez, vieron cómo la suerte golpeaba a su puerta.

Foto: Cecilia Maletti.

Guillermina comentó que hace más de 20 años que es suscriptora de Diario RÍO NEGRO y que si bien ha ganado premios menores en su vida, nunca imaginó que iba a ganarse un 0KM.

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