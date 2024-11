Neuquén pasó octubre, el mes más pesado para pagar deuda en dólares

La provincia de Neuquén superó el mes en el que se concentraron los mayores vencimientos de deuda en dólares por vencimiento de cupones de bonos.

Se había previsto en la programación de pagos que el mayor impacto sucedía en octubre, ya que, junto con otros vencimientos habituales, operó el segundo cupón de amortización de los TIDENEU por U$S 29,0 millones, que junto a los intereses totaliza la suma de U$S 40,8 millones.

A nivel nacional, Neuquén sobresalió en el panorama por los altos compromisos de deuda provincial, concentrando el 17,3% de los vencimientos del mes, sólo superada por Buenos Aires, que concentró el 51,3% con $126.263,5 millones. Neuquén erogó un total pesificado de 42.629,9 millones de pesos, según consignó la consultora Politikon Chaco.

Otras provincias, como Chubut, Chaco y Córdoba, también enfrentaron vencimientos menores en comparación: Chubut comprometió $33.585,8 millones (13,6% del total), mientras que Chaco y Córdoba afrontaron vencimientos por $29.361,5 millones (11,9%) y $10.756,5 millones (4,4%), respectivamente.

El perfil de deuda de Neuquén en este mes incluyó principalmente el vencimiento de letras y bonos en dólares. Destacaron las Letras BNA26, emitidas en 2023, que requirieron un pago de USD 2,4 millones en concepto de renta con una tasa de interés del 9,45% anual. Además, el Bono NTD25, emitido en 2017 y reestructurado en 2020, generó un compromiso aún mayor de USD 40,8 millones, dividido en USD 29 millones de amortización de capital y USD 11,8 millones en renta, aplicando una tasa nominal anual del 6,75%.

Comparativamente, la estructura de deuda de Buenos Aires en octubre estuvo centrada en letras en pesos, cuyo vencimiento totalizó $126.263,5 millones, en contraste con los instrumentos en dólares de Neuquén. En el caso de Chubut, su principal compromiso fue el Bono PUL26, también emitido en dólares bajo legislación extranjera, que implicó pagos por USD 34 millones con una tasa de interés del 7,75%.

Este patrón de deuda en moneda extranjera fue compartido por Córdoba, que venció su Bono CO26 con un pago total de USD 10,9 millones, aplicando una tasa del 7,125%.

El 93,4% de la deuda que tiene Neuquén es por dos títulos, seis emisiones de letras del tesoro, y el préstamo con un banco Suizo que viene renegociando.

Viaje a Estados Unidos para mejorar la calificación de los bonos

El gobernador Rolando Figueroa reveló que el 24 de noviembre viajará una delegación de la provincia de Neuquén a Nueva York, Estados Unidos, con el objetivo de negociar la deuda externa en dólares que tiene la provincia de Neuquén.

“Los próximos pasos son un viaje a Estados Unidos. Creo que no voy a ir pero tenemos dos viajes ahí pendientes que seguramente enviaré a algunos de los ministros, uno en particular a Nueva York para mejorar la calificación de nuestro título el 24 de noviembre”, adelantó Figueroa al ser consultado por este diario en relación con la vacante que tiene en su gabinete del ministerio de Planificación. Dijo que después que se hagan esos viajes y que él, se tome unos días de licencia resolverá el tema, pero será mas a fondo.

“En esos días de descanso voy a pensar los cambios en las segundas líneas y algún que otro cambio en el gabinete”, dijo.

Al pedirle precisiones afirmó que no sabía y que lo tenía que pensar. “Creo que hemos trabajado mucho para gobernar la provincia y no hemos llegado acá para que las cosas sigan como están. Quien no entienda o que no le dé la celeridad que nosotros estamos necesitando para el gobierno, lo vamos a tener que cambiar», contó el mandatario neuquino.