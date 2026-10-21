Paritaria salarial en Río Negro: Judiciales tendrá una pauta anual del 37,5%

Las asambleas de los judiciales serán este jueves. Foto Archivo.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) elevó al 2,2% mensual su pauta salarial para los trabajadores judiciales del cierre del 2026.

Ese porcentaje también comprende enero y el cuatrimestre representa una suba del 9,09%. El ofrecimiento fue formalizado en paritaria y el gremio Sitrajur convocó para este jueves a asambleas en las cuatro circunscripciones para definir una postura general.

La propuesta se conforma de cuatro cuotas del 2,2%, remunerativas, bonificables y acumulativas, correspondientes a octubre, noviembre y diciembre, y también para enero de 2027.

Además, incluye una cláusula de revisión en caso de que la inflación supere el porcentaje previsto en alguno de esos meses.

El sector judicial encamina el cierre de su pauta salarial anual de casi el 37,5%, considerando el 6,75% del último trimestre y el 28,48% de aumentos acumulados hasta las remuneraciones de septiembre.

Esa suba del 2026, Sitrajur cumpliría inicialmente con su objetivo de comenzar con la recuperación del poder adquisitivo, ya que la estimación inflacionaria del año se ubica entre el 33% y el 34%.

La negociación se retomó este martes y partió de un ofrecimiento del STJ del 1,8% que el gremio judicial había rechazado. Después de esa paritaria, el Indec informó de la inflación de septiembre, que se ubicó en el 1,9%.

El sindicato también reclamó que el aumento de enero se incorpore a la recomposición de la pauta de 2026, sin condicionar la discusión salarial del próximo año. Tras la nueva mejora, convocó a sus afiliados a debatir y resolver la aceptación o el rechazo de la propuesta en asambleas.

El acuerdo todavía depende de esa definición gremial. La oferta incorpora una instancia de revisión ante eventuales desvíos de la inflación, uno de los mecanismos reclamados por Sitrajur para evitar que los salarios vuelvan a quedar rezagados.